Сергій Савчук: 25% енергії з відновлюваних джерел до 2035 року – нова ціль України відповідно до Енергетичної стратегії

Схвалена Урядом Енергетична стратегія України до 2035 року передбачає посилення розвитку відновлюваної енергетики як однієї із складових досягнення енергетичної незалежності. На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час круглого столу “Нова енергетична стратегія України: Інвестиційні можливості та виклики”, проведеного Комітетом ВРУ з питань ПЕК та Міненерговугілля під головуванням народного депутата України Олександра Домбровського.

«Нова мета України – досягти 25% енергії з відновлюваних джерел у загальному первинному постачанні енергії до 2035 року. Швидкі темки розвитку відновлюваної енергетики у світі, поступове зменшення вартості проектів у цій сфері дають підстави вважати, що ми зможемо досягти мети. Більше того, прийняті за останні три роки закони стимулювали впровадження «зелених» проектів в Україні, що свідчить, що ми вже на правильному шляху до цілі», - повідомив С.Савчук.

Як пояснив Голова Агентства, ще до прийняття стратегії Україна поставила за мету отримати у 2020 році 11% «зеленої» енергії в кінцевому енергоспоживанні країни. Це потребує чималих інвестицій, а саме – 12 млрд євро. Тому всі прийняті законодавчі зміни спрямовані на створення сприятливих умов для роботи інвесторів та бізнесу.

Серед ключових реформ - удосконалення та прив’язка до курсу євро «зелених» тарифів на «чисту» електроенергію, впровадження стимулюючого тарифу на тепло «не з газу». Також передбачено законодавством можливість укладати довгострокові договори купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом до 2030 року.

«У найближчій перспективі очікуємо на прийняття ще одного важливого, розробленого спільно з Держенергоефективності законопроекту №6081, який полегшить виробникам «зеленої» електроенергії доступ до мереж. Проектом закону планується обмежити строк дії технічних умов на приєднання до мереж на термін до 3 років. Це дозволить вирішити так звану проблему «безстрокового резервування потужностей», прискорити будівництво об’єктів та уникнути спекуляцій з виданими технічними умовами», - підкреслив С.Савчук та закликав присутніх народних депутатів України проголосувати за законопроект.

Окрім законодавчих змін, Держенергоефективності працює над інструментами залучення інвесторів в Україну. Один з них – це створена за підтримки Уряду Німеччини Інтерактивна карта UA MAP (https://www.uamap.org.ua), завдяки якій інвестор з будь-якої країни світу може ознайомитися із діючими та потенційними проектами в Україні. Наразі на карті вже 40 привабливих бізнес-пропозицій на суму близько 700 млн євро.