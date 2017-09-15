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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • США поддержали размещение миротворцев ООН на украинско-российской границе
    Опубликовано: 2017-09-15 13:30:47

    У миротворческих сил на востоке Украины должен быть широкий мандат, заявила представитель Госдепа. По ее словам, их нужно разместить, в том числе, и на российско-украинской границе.
     
    Введение миротворческих сил ООН на восток Украины может стать средством защиты для украинских граждан и возможным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила в среду, 13 сентября, глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Миротворцы при этом должны иметь широкий мандат для обеспечения безопасности на всей оккупированной территории Украины, и их, в том числе, следует разместить на границе с Россией, добавила Науэрт.

    Ранее Россия и Украина разработали различные проекты резолюции ООН о размещении миротворческой миссии в Донбассе. Москва предложила отправить "голубые каски" в регион минимум на полгода исключительно для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

    В украинском проекте говорится, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии, а "голубые каски" должны быть размещены по всей зоне конфликта, включая украинско-российскую границу.

    Инф. delo.ua

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