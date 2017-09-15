Спорт и игры

Для многих их нас спорт — самое любимое занятие, страсть и развлечение. Не столь важно, занимаетесь ли вы спортом, или «болеете» за любимую команду, следите за ее успехами и огорчаетесь от неудач. Каждый может поговорить о любимом виде спорта, поспорить о достоинствах и недостатках той или иной команды, того или иного спортсмена. Победа или поражение такой команды или такого спортсмена — источник сильнейших эмоций. Не стоит говорить, какие чувства вызывают олимпийские медали, голы и очки на чемпионатах мира...

С какого времени начались олимпийские игры?

Классические олимпийские игры в честь верховного бога Зевса проводились в греческой Олимпии каждые четыре года начиная с 776 года до нашей эры. На время Игр прекращались войны. К участию в них допускались только свободные граждане-мужчины, которые соревновались в беге на короткую и длинную дистанции, в пятиборье (метании копья, беге, прыжках, метании диска, борьбе), так называемом панкратионе (кулачный бой и борьба), а также гонка на колесницах. В Играх принимали участие философы и поэты, представлявшие там свои произведения. В 394 году римский император Феодосий запретил их как «бесовские игрища». Они были возобновлены в 1896 году в Афинах (олимпийские игры современности) по инициативе барона де Кубертена. В них участвуют как мужчины, так и женщины. С 1924 года проводятся также зимник олимпийские игры. Число олимпийских видов спорта постоянно растет.

Что такое параолимпийские игры?

Это всемирные соревнования для людей с физическими недостатками (инвалидов). Они проводятся через две недели после олимпийских игр.

Какие виды спорта считаются олимпийскими?

К числу «обязательных» для летних олимпийских видов спорта относятся легкая атлетика, гимнастика, борьба, бокс, водные виды спорта (гребной и парусный спорт), конный спорт, пятиборье и другие. С 1991 года в перечне летних олимпийских дисциплин значатся 26 видов: бадминтон, баскетбол, бейсбол, бокс, велогонки, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, стрельба из лука, парусный спорт, плавание, в том числе прыжки в воду и водное поло, современное пятиборье, софтбол, теннис, настольный теннис, фехтование, футбол, хоккей на траве, поднятие штанги (тяжелая атлетика). В программу зимних олимпийских игр входят альпийские и северные виды спорта (биатлон, скоростной спуск, слалом), бобслей, фигурное катание, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, танцы на льду, саночный спорт, фристайл и хоккей на льду. Включать или не включать тот или иной вид спорта в программу Игр — компетенция Международного олимпийского комитета (МОК).

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