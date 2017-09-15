Человек побеждает рак

Лечение одной из самых смертоносных разновидностей рака улучшилось настолько, что на недавней встрече австралийских онкологов только и было разговоров о пациентах, принимающих «ежедневную пилюлю», позволяющую им справляться с этим заболеванием. «Ведущие исследования в области лечения рака — множественной миеломы, увеличили вдвое продолжительность жизни людей, страдающих от этой болезни», — рассказал профессор-онколог Королевского Мельбурнского госпиталя профессор Джеффри Сзер (Jeffrey Szer).

Ведущие специалисты-онкологи надеются, что люди с миеломой — разновидностью рака крови, если не полностью излечатся, то хотя бы смогут стабилизировать течение заболевания и жить как пациенты с другими хроническими заболеваниями, например, диабетики. Профессор Сзер говорит, что так же, как диабетики применяют инсулин, болеющие миеломой будут использовать препарат Ревлимид, который убивает раковые клетки. Причем, если у таких препаратов как Талидомид, есть побочные эффекты, в том числе и наркотические, то у этого лекарства их нет. Сотни австралийцев использовали это средство и можно сказать, что многие из них держат свою болезнь под контролем. «Сейчас очень захватывающее время для тех, кто работает в области борьбы с этим ужасным заболеванием, — уверен профессор. — Еще десять лет назад у болеющих миеломой почти не было никаких шансов».

Специалисты-онкологи надеются, что подобные методики помогут и при борьбе с другими видами лейкемии. Люди, — принимающие Ревлимид, в основном имели рецидивы миеломы и не рассчитывали на стандартные лечебные процедуры. К тому же, рассказал профессор Сзер, среди принимающих это лекарство смертность ниже, чем среди тех, кто испытал на себе форсированные методы лечения, такие как радиотерапия и трансплантация костного мозга.

Профессор Сзер говорит, что разработка этого лекарственного средства была триумфальным результатом сотрудничества ученых-медиков, специалистов по клиническим исследованиям, разработчиков лекарственных средств и работников фармацевтической промышленности. Эксперты-онкологи со всего мира съехались в Мельбурн и в течение целой недели обсуждали насущные проблемы и намечали направления в методиках борьбы с этим смертоносным заболеванием.

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