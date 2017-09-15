Быстрый рост головного мозга — прогностический признак аутизма

Результаты нового исследования предполагают, что если у ребенка при рождении размер головного мозга был относительно небольшой величины, а в течение первого года жизни рост его был ускоренным, это может являтся ранним признаком возникновения в будующем аутизма.

Так же, были сделаны выводы, что детские прививки от таких болезней как свинка, корь, краснуха не являются провоцирующим фактором для возникновения аутизма, как это считалось ранее. Такого мнения придерживаются ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Вакцинация проводится детям в возрасте от 12 до 18 месяцев, в том время, как ненормальный рост мозга наблюдается в более раннем возрасте. Однако, как утверждает детский психиатр Джанет Лэйнхарт в статье опубликованной в июльском Журнале Американской Медицинской Ассоциации, «преждевременно делать окончательные выводы, что неправильный рост мозга однозначный признак будующего аутизма». В то же время, есть надежда, что появится новый способ ранней диагностики аутизма, а значит и возможность препядствовать возникновению и развитию этой болезни

medicus.ru