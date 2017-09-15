Сверлить зубы лазером — это круто, считают дети

Когда Austin Webster узнал в возрасте 8 лет, что он должен запломбировать его первую кариозную полость, по своему страху он мало чем отличался от большинства других мальчишек его возраста. «Он боялся», сказала его мать — Tammy Webster.

«Он просил меня не заставлять его пломбировать эту кариозную полость. Он продолжал говорить мне, что его зуб нормальный». Теперь, неделю спустя, Остин сам просит маму отвести его к дантисту, чтобы запломбировать оставшиеся 2 кариозные полости. «Он ходил ко всем его друзьям, показывая свой зуб и говоря «как это круто». Ему это нравилось», продолжает мама Остина.

Остину препарировали и запломбировали полость, используя новую лазерную установку Waterlase, которая позволила всем процедурам быть для Остина безболезненными. Новая технология сверления зубов без боли и боров, позволяет дантистам пломбировать зубы быстрее, более безопасно и что важно для большинства детей, безболезненно (боль у пациентов ассоциируется с иглами и металлическими наконечниками).

Процедура, доступна только в нескольких офисах дантистов Штата Массачусетс, как например, в офисе доктора Марка Тернера из Тонтона. Тернер начал использовать новую лазерную установку несколько месяцев назад и поклялся, что уже никогда не возвратиться к древнему рутинному сверлению.



Лазерная установка использует мощный поток воды для сверления зубов и разреза десен. Аэрозоль, который напоминают яркий лазерный луч, не причиняет боль, поскольку аэрозоль служит естественным анестезирующим средством.

Процедура заменяет сверление, поскольку лазер способен проходить через ткани зуба, также как и металлический бор. Лазер может также использоваться для прохождения каналов корня и в процедурах лечения десен.

«В первый раз, когда мы использовали это, мы были настроены скептически, » сказал Тернер. «Но позже, мы были поражены, поскольку все наши пациенты сказали, что они не чувствуют боли».

В дополнение к тому, что процедура является безболезненной, также, по сравнению с механическим сверлением, на основании того, что вода приводит к ступенчатому прохождению корневого канала, пломба более легко садится в полость. Тернер сказал, что для пломбы, мала вероятна выпасть из такой полости.

Пока данной техникой сложно работать только лишь с высверливанием металлических пломб. В результате, взрослые, которым в прошлом заполнили их кариозные полости металлическими пломбами, не могут извлечь выгоду из этой процедуры, если старые пломбы не были заменены. Лечения лазером Waterlase также требует существенных инвестиций для дантистов. Машина обошлась Тернеру в сумму более 50000 $.

Для пациента Остина процедура с использованием лазера была тем, на что он надеялся. Доктор Тернер больше не использовал анестезию, а Остин уже играл в бейсбол спустя несколько минут после того, как он запломбировал зубы.



medicus.ru