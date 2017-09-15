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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Путь к здоровью: почему Украине необходимо медицинское страхование?
    Опубликовано: 2017-09-15 08:51:03

    Проблемы со здоровьем – всегда некстати. Многие болезни возникают внезапно и совершенно не вписываются в ритм жизни. Поиск хорошего специалиста, поход в клинику – все это требует немало времени и денег, а профилактика не всегда может уберечь. Зато всегда есть возможность заранее позаботиться о своем здоровье, застраховав его.

    На сегодняшний день целесообразность страхования здоровья в Украине все еще обсуждается. В то время как в Европе медицинское страхование стало нормой и воспринимается как необходимость.

    «В европейских странах страховой полис дает застрахованному не только возможность осуществления контроля над использованием страховых средств, возможность выбора врача, лечебно-профилактического учреждения, - говорит руководитель отдела розничных продаж Into-Sana Наталья Акопян, но и гарантию, что в будущем возникшая проблема будет решена. Здоровье - это самое важное! В Украине же культура индивидуального медицинского страхования находится на начальной стадии развития. При ранних симптомах какого-либо заболевания мы обычно не спешим в клинику: само пройдет. Задумываться о своем здоровье украинцы начинают, когда «припечет», когда лечиться и сложнее, и дороже».

    Сейчас в украинском обществе бытует мнение, что медицинское страхование – это очень дорого. Но бесплатная де-юре медицина де-факто никогда такой не была (как бы там ни было, за услуги в государственных клиниках или больницах всегда приходилось платить). Таким образом, люди платят в любом случае, а качество услуг кардинально отличается.  Ведь частное медицинское страхование – это в первую очередь качественный сервис: необходимое лечение у хорошего специалиста в хорошей клинике с современным оборудованием. В итоге за свои деньги клиент получает результат.

    «В наше время без медицинского страхования достаточно сложно следить за своим здоровьем. Качественной программы государственного медицинского страхования в Украине пока нет, но частные клиники во многом не отстают от своих западных коллег, - говорит руководитель отдела розничных продаж Into-Sana Наталья Акопян. К примеру, в нашей клинике единоразово оплатив страховой взнос (5000грн.), клиент обеспечивает себя и свою семью квалифицированной медицинской помощью на протяжении года. При этом страховое покрытие составит 8000грн. Таким образом, экономия составляет 40%, а застрахованы – 3 поколения семьи!».

    Современные дисконтные программы частных клиник, которые включают возможность поэтапного внесения страхового платежа, позволяют сделать медицинское страхование, а вместе с ним и заботу о здоровье, не только качественной, но и доступной для украинцев.

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