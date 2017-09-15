Голова фінкомітету Рибалка в США розповів конгресменам про українські реформи Опубликовано: Хід економічних реформ в Україні і боротьба з корупцією – найбільш часті теми обговорення з конгресменами та представниками ділових кіл в ході робочої поїздки глави Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалки в США. Про це сам політик пише на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, тема гальмування економічних реформ та високий рівень корупції, в тому числі, і в силових структурах, обговорювалися на зустрічі з головою Комітету Палати представників з міжнародних справ Едом Ройсом.

«Під час тривалої бесіди ми детально обговорили ситуацію в Україні. Звичайно, найбільше мене турбує два питання, які є взаємопов'язаними. Перше – гальмування економічних реформ. Друге – божевільна корупція, в тому числі і свавілля силових структур, які знищують бізнес, вибиваючи гроші або на чиєсь замовлення», - написав Рибалка.

Він також додав, що подякував американським колегам за допомогу, яку надає Україні уряд США. «Для нас це дуже важливо. Ми вже бачимо перші результати. Але стара прогнила система пручається і навіть йде в наступ. Ми не маємо права зупинятися на шляху реформ. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка буде робити все, щоб допомогти антикорупційним зусиллям здорових сил в Україні», - зазначив С. Рибалка.

Крім того, хід реформ і побудову системи підтримки малого і середнього бізнесу також обговорювалися на зустрічі з президентом і головним виконавчим директором Комітету з політичних дій в бізнесі (BIPAC) Джимом Герлахом.

«BIPAC є однією з найбільших і найбільш впливових організацій, що займаються підвищенням політичної ефективності ділових кіл Сполучених Штатів. Джим Герлах добре розбирається в ситуації в Україні – в Конгресі він був активним членом групи «Україна» і давно співпрацює з великою українською діаспорою в Пенсільванії. «Джим вважає, що в інтересах США щоб Україна стала сильною і успішною країною», - написав С. Рибалка.

За його словами, він розповів про стратегічні напрацювання Радикальної партії з розвитку фінансово-банківської системи і стимулювання розвитку промисловості України. Зокрема, за прийнятий закон про Експортно-кредитне агентство і напрацювання відносно індустріальних парків.

Раніше С. Рибалка також провів зустрічі з конгресменом Робертом Піттенгером, з яким обговорив вихід України з фінансово-банківської кризи і хід реформ фінансового сектора, а також з президентом консервативного стратегічного аналітичного центру Heritage Foundation Едвіном Феулнером.

«Мій головний меседж: нам потрібні системні реформи в економіці, і зокрема зміцнення довіри і розвиток фінансової системи. Нам також потрібні істотні успіхи в сфері боротьби з корупцією та захистом прав людини, кредитора і інвестора. Тільки тоді ми зможемо отримати нормальне економічне зростання в Україні і реально підвищити рівень життя наших громадян. І тоді ми зможемо не просто відстояти українську незалежність, а й повернути захоплені території. Наша фракція буде і надалі пропонувати законопроекти та інші напрацювання для розвитку економіки України та для боротьби з корупцією, відновлення ефективних правоохоронних органів, справедливої судової системи для захисту прав інвесторів і всіх громадян», - написав С. Рибалка за підсумками зустрічі в Facebook. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

