70 панелей установят в главных туристических местах, а также в аэропортах, ж/д вокзалах, на площадях.
В Киеве планируют установить 70 информационно-справочных стендов, на которых будет указываться детальная информация о достопримечательностях города. Об этом 44.ua рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.
"Планируем установить сенсорные информационные панели, на которых будет вся информация по объектам культурного значения, например: музеи, исторические памятники архитектуры, а также различная справочная информация. Благодаря панели, туристы смогут узнать обо всех интересных объектах по своему маршруту", — сказал Юрий Назаров.
Он добавил, что информация на стендах будет доступна на иностранных языках, среди которых — английский, французский и немецкий языки.
В главных туристических местах установят 70 панелей, а также в аэропортах, ж/д вокзалах, на площадях. На все работы из городского бюджета выделили 10 млн грн. Стенды появятся на улицах столицы в ноябре текущего года.
Инф. delo.ua