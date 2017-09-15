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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Киеве установят 70 сенсорных справочных стендов для туристов
    Опубликовано: 2017-09-15 12:00:02

    70 панелей установят в главных туристических местах, а также в аэропортах, ж/д вокзалах, на площадях.
     
    В Киеве планируют установить 70 информационно-справочных стендов, на которых будет указываться детальная информация о достопримечательностях города. Об этом 44.ua рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.

    "Планируем установить сенсорные информационные панели, на которых будет вся информация по объектам культурного значения, например: музеи, исторические памятники архитектуры, а также различная справочная информация. Благодаря панели, туристы смогут узнать обо всех интересных объектах по своему маршруту", — сказал Юрий Назаров.

    Он добавил, что информация на стендах будет доступна на иностранных языках, среди которых — английский, французский и немецкий языки.

    В главных туристических местах установят 70 панелей, а также в аэропортах, ж/д вокзалах, на площадях. На все работы из городского бюджета выделили 10 млн грн. Стенды появятся на улицах столицы в ноябре текущего года.

    Инф. delo.ua

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