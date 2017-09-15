В Киеве установят 70 сенсорных справочных стендов для туристов

70 панелей установят в главных туристических местах, а также в аэропортах, ж/д вокзалах, на площадях.



В Киеве планируют установить 70 информационно-справочных стендов, на которых будет указываться детальная информация о достопримечательностях города. Об этом 44.ua рассказал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.

"Планируем установить сенсорные информационные панели, на которых будет вся информация по объектам культурного значения, например: музеи, исторические памятники архитектуры, а также различная справочная информация. Благодаря панели, туристы смогут узнать обо всех интересных объектах по своему маршруту", — сказал Юрий Назаров.

Он добавил, что информация на стендах будет доступна на иностранных языках, среди которых — английский, французский и немецкий языки.

В главных туристических местах установят 70 панелей, а также в аэропортах, ж/д вокзалах, на площадях. На все работы из городского бюджета выделили 10 млн грн. Стенды появятся на улицах столицы в ноябре текущего года.

Инф. delo.ua