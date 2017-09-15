Исследователи из Университета Рочестера в Нью-Йорке ранее обнаружили, что из погибших при травме нейронов в нервную ткань выделяется большое количество аденозинтрифосфата (АТФ) — вещества, обеспечивающего клетки энергией. Высокие концентрации АТФ вызывают чрезмерную стимуляцию окружающих нейронов, что приводит к их гибели, и, следовательно, к увеличению объема повреждения мозга.
Ученые выяснили, что этот процесс можно предотвратить инъекцией окисленного АТФ в место травмы непосредственно после ее получения. Однако такой метод лечения осуществить в реальных условиях довольно сложно.
Поэтому исследователи попытались применить бриллиантовый синий G, также блокирующий активность АТФ, в эксперименте на крысах с травмами позвоночника. Оказалось, что внутривенное введение красителя в течение 15 минут после получения травмы значительно уменьшало размеры повреждения спинного мозга. Получившие его крысы после заживления травмы вновь смогли передвигаться, хотя и с трудом. Все животные из контрольной группы остались парализованными.
Единственным наблюдавшимся побочным эффектом применения бриллиантового синего было временное интенсивное окрашивание кожных покровов. Если эффективность и безопасность красителя будет подтверждена в испытаниях на добровольцах, он будет использоваться для неотложной помощи людям с травмами позвоночника.