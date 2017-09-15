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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Травмы спинного мозга будут лечить пищевым красителем
    Опубликовано: 2017-09-15 08:04:24
    Американским ученым удалось уменьшить повреждение спинного мозга после травмы с помощью пищевого красителя. Вещество под названием бриллиантовый синий G в эксперименте на крысах предохраняло нервные клетки, окружающие место повреждения, от гибели и улучшало восстановление двигательных функций после травмы позвоночника.

    Исследователи из Университета Рочестера в Нью-Йорке ранее обнаружили, что из погибших при травме нейронов в нервную ткань выделяется большое количество аденозинтрифосфата (АТФ) — вещества, обеспечивающего клетки энергией. Высокие концентрации АТФ вызывают чрезмерную стимуляцию окружающих нейронов, что приводит к их гибели, и, следовательно, к увеличению объема повреждения мозга.

    Ученые выяснили, что этот процесс можно предотвратить инъекцией окисленного АТФ в место травмы непосредственно после ее получения. Однако такой метод лечения осуществить в реальных условиях довольно сложно.

    Поэтому исследователи попытались применить бриллиантовый синий G, также блокирующий активность АТФ, в эксперименте на крысах с травмами позвоночника. Оказалось, что внутривенное введение красителя в течение 15 минут после получения травмы значительно уменьшало размеры повреждения спинного мозга. Получившие его крысы после заживления травмы вновь смогли передвигаться, хотя и с трудом. Все животные из контрольной группы остались парализованными.

    Единственным наблюдавшимся побочным эффектом применения бриллиантового синего было временное интенсивное окрашивание кожных покровов. Если эффективность и безопасность красителя будет подтверждена в испытаниях на добровольцах, он будет использоваться для неотложной помощи людям с травмами позвоночника.

    sportzal.com

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