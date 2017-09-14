Выбираем игрушку для малыша

В кроватке лежит аккуратный сверток. Такой маленький, что она ему явно еще велика. Но при этом малютке уже недостачно маминого молока, ласковых рук и спокойного сна. Оказывается, даже такому крохотному существу нужны игрушки. И не простые, а развивающие.

От 0 до 2 месяцев

Если провести перед глазами только родившегося ребенка какой-нибудь яркой вещью, она не привлечет его внимание надолго. Лишь дней через пять кроха сможет проследить за движущимся предметом. Причем игрушка должна быть звучащей — погремушка или неваляшка. К двум месяцам малыш уже начнет искать ее глазами, едва услышав знакомые звуки.

В книгах по уходу за новорожденными обычно советуют прикрепить на детскую кроватку кронштейн в форме кольца или буквы «Г», на который вешается несколько разных игрушек. Но опытные мамы не очень любят подобные приспособления. Дело в том, что каждый раз перед сном снимать с кроватки такую махину непросто. Намного удобнее привязать погремушки, яркие подвески, колокольчики к одной-двум ленточкам или веревочкам с любыми зажимами на концах. И прицепить их к кровати.

Сначала крошка задевает за игрушки случайно. Где-то с двух месяцев пытается сам дотянуться ручонкой до погремушки, дергает за ленточку, первый раз улыбается любимой собачке.

От 2 до 4 месяцев

Молодые родители стараются ловить каждое мгновение, когда их чадо не спит, чтобы поиграть с ним, чему-то научить. Но даже в этом возрасте малыша надо ненадолго оставлять одного. Ему необходимо время, чтобы побыть наедине с самим собой, вспомнить все новое, что узнал за день, «переварить» полученные сведения. Игрушки, с которыми ребенок играет один, должны быть маленькими, чтобы кроха мог легко ухватить их рукой. И, разумеется, яркими, легкими и простыми по форме. Куклы, кубики, шарики, птички и животные, которые необходимы малышу в первые полгода жизни, желательно покупать пластмассовые или резиновые — чтобы их было легко вымыть.

От 4 до 6 месяцев

К шести месяцам малыша можно научить обращаться с детской посудой: чашками, мисками, кастрюлями — открывать и закрывать крышки, вкладывать один предмет в другой. Чтобы пальчики учились слушаться своего хозяина, ему нужны матрешки, грибы или яйца; широкие кольца для надевания на палочку; шершавые на ощупь, желательно деревянные предметы (идеально подходит крупный грецкий орех). В этом возрасте ребенку можно давать машинки, тележки и любые каталки на колесах — пока что самой простой формы.

С 6 до 9 месяцев

Новая эпоха в жизни малыша начинается примерно в 9 месяцев. Именно в это время к маленьким неваляшкам на его полке психологи рекомендуют подселить большую куклу с человеческим лицом. Теперь все игрушки должны как можно больше напоминать живые прообразы. То есть пушистая собачка похожа на собаку, а не на льва или медведя. Лошадка — на лошадь, а не на жирафа. Для любимой куклы стоит завести приданое: мебель, посуду, коляску, одежду. Играя ее расческой или ложечкой, маленький человечек может случайно научиться пользоваться ими.

С 9 месяцев

Примерно с десяти месяцев ребенку просто необходимы разноцветная пирамида и большие кубики. Положить их друг на друга бывает так же нелегко, как сделать первый шаг. А уж построить башенку — задача почти нереальная. Всему этому, конечно же, надо учиться.

Не забудь и об автомобильном парке. Машины должны быть деревянными или пластмассовыми и не очень «навороченными». Пока что самое ценное их качество — прочность. Иначе «гараж» быстро превратится в ремонтную мастерскую или в автосвалку.

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