Украинское гражданство опустилось в рейтинге привлекательности на 99-е место

В прошлом году Украина находилась на 87-м месте. В целом позиция украинского гражданства ухудшилась за последние 5 лет на 1,1%.



Украина заняла 99-е место в ежегодном Индексе гражданств мира, однако в следующем году эксперты обещают значительное улучшение позиции страны. Об этом сообщает компания The Henley & Partners.

В 2016 году Украина получила 29,7%, тем самым заняв 99-ю позицию в мировом рейтинге. В прошлом году Украина находилась на 87-м месте с показателем 30,2%. В целом позиция украинского гражданства ухудшилась за последние 5 лет на 1,1%.

Однако в 2017 году гражданство Украины ждет существенное улучшение позиции в индексе, поскольку он примет во внимание безвизовый въезд для украинцев в Шенгенскую зону.

"Безвизовый режим существенно улучшит положение Украины в рейтинге и поможет ей подняться как минимум на 20 позиций. Два года назад мы уже наблюдали пример улучшения позиции гражданства Республики Молдова после отмены визовых ограничений со странами Шенгенской зоны. Если в 2014 году молдавский паспорт был на 94 месте в рейтинге, то в 2015-м он переместился на 77 место", — отметил автор Индекса, профессор конституционного права ЕС университета Гронингена в Голландии Димитрий Коченов.

Первое место в 2016 году, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия. В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).

По данным компании, в прошлом году ценность гражданств на общемировом уровне повысилась на 0,75 %, средний показатель по миру составил 39,32 %.

Как известно, Индекс гражданств мира демонстрирует оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016 год. Индекс ранжирует гражданства по шкале от 0% до 100%.

QNI анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства. Комбинация данных Всемирного банка, Международной ассоциации воздушного транспорта, Института экономики и мира, наработки профессора Коченова совместно с Henley & Partners позволили измерить качество гражданств.

Инф. delo.ua