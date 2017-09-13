Составляем идеальный план дипломной работы

План представляет собой печень структурных элементов диплома с указанием страниц, где они находятся в тексте. В нем указываются: введение, разделы и пункты, выводы, список использованной литературы, приложение. Приложения указываются не все, а лишь страница, с которой они начинаются в дипломной.

Название разделов и пунктов в содержании должны полностью совпадать с теми, которые использованы в тексте диплома.

Как написать план для диплома

Перед тем как вы начнете писать план, проанализируйте материал по теме исследования. Лучше всего составлять содержание, опираясь на то, что можно легко найти в библиотеке или в сети Интернет. Это избавит вас от ситуации, когда в плане есть раздел или пункт, а найти информацию для его написания невозможно.

Ознакомьтесь с примерами дипломных работ по вашей теме, которые есть в сети Интернет. Для изучения подойдут как дипломы из сайтов готовых работ, так и из базы выполненных проектов компаний, оказывающих помощь студентам в написании работ на заказ. Последние, продавая ранее выполненные дипломы, для ознакомления предоставляют и содержание работы.

Рекомендуется набросать несколько вариантов плана и отдельных пунктов, чтобы потом выбрать самый оптимальный. Названия разделов и пунктов должны быть четкими и согласовываться с темой дипломной.

Составленный план и варианты названий отдельных пунктов покажите своему научному руководителю. У него имеется большой опыт в корректировке дипломных, поэтому к высказанным советам и пожеланиям прислушайтесь внимательно. Через его руки прошло множество дипломов, преподаватель поприсутствовал на десятках защит и понимает какие пункты должны в обязательном порядке присутствовать в дипломе по этой теме. А собственный опыт написания научных работ помогает ему их правильно сформулировать.

Готовый план утверждается научным руководителем. Так же как и тема дипломной работы, его очень редко можно изменить. Обычно такие изменения вызваны желаниями научного преподавателя, а не самого студента.

После утверждения плана можно приступать к написанию дипломной. Делать это до момента утверждения нецелесообразно, так как научный руководитель может поменять названия целых разделов, добавить и убрать отдельные пункты. А значит, вам придется повторно писать дипломную.

При заказе диплома, план составляется исполнителем и передается клиенту для утверждения.

Источник: https://na5ku.com.ua/diplomnie-raboti/