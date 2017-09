Особенности лечения больных молодого возраста

Высокая частота местного рецидива в молочной железе после органо сохраняющих операций с послеоперационным облучением характерна для больных моложе 35—40 лет. По данным Kurtz J. М. и соавт. (1988), за 5 лет у больных до 40 лет местный рецидив развился в 19 % случаев, а после 40 лет — в 9 %. Fowble В. L. и соавт. (1994) у пациенток до 35 лет наблюдали развитие местного рецидива в 40 % случаев, у 36—50-летних — в 16%, старше 50 лет — в 13% случаев (средняя длительность наблюдений — 4,6 года). Neff Р. Т. и соавт. (1996) при медиане прослеженности 5 лет отмечали развитие местного рецидива у 24% больных моложе 40 лет и 6 % пациенток старше 40 лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Guenther J. М. и соавт. (1996) подробно описали тактику оперативного вмешательства у больных РМЖ Т1-Т2 в возрасте до 35 лет, лечение которых начиналось с выполнения секторальной резекции молочной железы с подмышечной лимфаденэктомией. В 54% случаев при микроскопии были обнаружены признаки инвазии краев иссеченного сектора, что послужило поводом к повторному иссечению резецированного края (8%) и мастэктомий (23%). Еще 13% от общего числа больных отсроченная мастэктомия выполнена вследствие местного рецидива. В целом для больных в возрасте до 35 лет мастэктомия была необходима в 50 % случаев, старше 35 лет — в 21 %.







Van de Velde С. J. Н. и соавт. (2004), проводя метаанализ клинического материала трех исследований EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer, Европейская организация по исследованию и лечению рака), отметили, что выполнение органосохраняющих операций у пациенток моложе 35 лет сопровождается не только учащением местных рецидивов почти что в 3 раза (по сравнению с более старшими возрастными группами), но и снижением ОВ по сравнению с больными этой возрастной группы, лечение которых было начато с РМЭ. Методом выбора для молодых женщин считают РМЭ с реконструкцией.







Aebi S. и соавт. (2000) сообщают о 3700 больных репродуктивного периода, получавших адъювантную XT по схеме CMF. 314 из них были моложе 35 лет, показатели выживаемости в этой группе больных были статистически значимо хуже, чем у пациенток более старшей возрастной группы. В пределах возрастной группы до 35 лет БРВ больных с опухолями РЭ+ оказалась статистически значимо ниже, чем у пациенток с опухолями РЭ". Таких закономерностей не наблюдали в группе больных репродуктивного периода 35 лет и старше. Считают, что пациентки в возрасте до 35 лет с опухолями РЭ+ после XT должны получать и эндокринную терапию (тамоксифен или удаление яичников).

health.sumy.ua