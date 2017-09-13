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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Современные подходы к диагностике и лечению доброкачественных заболеваний
    Опубликовано: 2017-09-13 15:04:24

    Маммология детского и подросткового периода делает первые шаги.

    Перед такими специалистами, как детские гинекологи, онкологи, детские эндокринологи, детские хирурги, подростковые врачи, ежедневно встает вопрос об оказании помощи девочкам и девушкам с патологией молочных желез.

    При этом возникает главная сложность — потребность отдифференцировать естественные возрастные изменения, которые составляют часть «пубертатного сценария», от тех, которые можно квалифицировать как крайние отклонения или явную патологию.

    health.sumy.ua

     

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