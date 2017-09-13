Стремление к красоте чревато болезнями

Психологи установили, что чрезмерное стремление к внешней привлекательности может нанести серьезный вред психике. Особенно это заметно среди женщин, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Английские и американские психологи провели совместное исследование и выяснили, что зацикленность на собственной внешности может стать причиной появления различных эмоциональных расстройств. В некоторых случаях вероятно развитие маний и фобий, появление навязчивых идей.

При этом женщины более склонны к проявлению нездорового стремления быть внешне привлекательной, нежели мужчины. Это объясняется тем, что карьера представительниц слабого пола чаще зависит от внешности. Если женщина недовольна своей внешностью, то это может стать причиной не только эмоциональных, но и физических расстройств, например, нарушения пищеварения.

Такие выводы были сделаны на основании исследования с участием более 200 человек в возрасте 18-33 лет.

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