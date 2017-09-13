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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Повышение минимальной зарплаты не спровоцирует инфляцию - НБУ
    Опубликовано: 2017-09-13 14:30:14

    По мнению заместителя главы НБУ, повышение минимальной зарплаты до 3,72 тыс. грн не вызовет ускорение инфляции.

    Предусмотренное проектом государственного бюджета Украины на 2018 год повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 723 гривень не спровоцирует ускорения инфляции. Об этом рассказала сегодня, 12 сентября, заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, передает корреспондент LIGA.net.

    "Повышение минимальной заработной платы в тех пределах, которые озвучил Минфин, не создаст существенного давления на наши прогнозы и на инфляцию", - сказала Рожкова. Она напомнила, что повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн не оказало существенного влияния на показатель инфляции.

    Замглавы НБУ сообщила также, что ускорение инфляции в августе в годовом выражении связано с временными сезонными, а не фундаментальными факторами.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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