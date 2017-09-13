Россия предлагает на полгода ввести на Донбасс миротворцев ООН — СМИ

Численность и национальный состав миротворцев должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН о создании вооруженной стрелковым оружием миссии для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию проекта.

В соответствии с документом, миссия ООН по содействию охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая осуществляет круглосуточный мониторинг в зоне конфликта, должна быть учреждена "после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения".

Глава будущей миссии, как предлагают в Москве, будет докладывать непосредственно генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Рекомендации генсека ООН относительно численности и национального состава будущей миссии, а также ее полномочий, должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", отмечается в проекте резолюции.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что присутствие миротворцев ООН на Донбассе пошло на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время представитель Украины на переговорах в Минске, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что речи о миротворцах только вдоль линии разграничения идти не может.

"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украинско-российской границе", — считает Геращенко.

По сообщению СМИ боевиков "ДНР", главарь группировки Александр Захарченко заявил о необходимости "обсуждать" предложение Путина. "В любом случае мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны "ДНР" и "ЛНР" никакие изменения в формате урегулирования невозможны", — считает он.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о том, что миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России исключено.

Позже Россия направила председателю Совета безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Инф. delo.ua