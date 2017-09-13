Если укусил клещ: есть только 72 часа

Как рассказала Галина Карганова, заведующая лабораторией биологии арбовирусов НИИ полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова, по прогнозам ученых, в этом году резко возрастет вероятность заболеть клещевым энцефалитом и боррелиозом (болезнью Лайма). Потому что именно на этот год приходится пик биологической активности большей части популяции иксодовых (Ixodidae) клещей, вызывающих эти заболевания, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Лесной зверь

Клещи были, есть и будут. Всегда и везде, где есть леса. Вернее, где есть лесные массивы — не важно, тайга это или городской сквер, где не проводилась противоклещевая обработка. Когда клещей травили химическими акарицидами массово и регулярно, то об энцефалите и думать забыли. Жители Европейской части России удивляются, узнав, что загородная прогулка, шашлыки в лесу могут стоить жизни или закончиться инвалидностью. До недавнего времени все были уверены, что энцефалитные клещи — это где-то далеко. После того как акарицидную дезинфекцию перестали финансировать из государственного бюджета, местные власти изыскивают на это средства сами. Масштабы уничтожения клещей сократились, и дезинфекции стали проводиться только в городских зонах массового отдыха и на территории детских оздоровительных лагерей. Остальные лесные массивы активно обживаются членистоногими паразитами. Клещи подступили к городам. И нужно взять за правило, отправляясь в лес, пользоваться репеллентными средствами, на которых написано «от клещей», комариные репелленты не эффективны. Надевать максимально закрытую одежду, не давая шанс клещу добраться до тела. После прогулки обязательно тщательно осматривать себя, потому что укус клеща , особенно самца, можно и не почувствовать или спутать с комариным.

Есть только 72 часа

Если вас укусил клещ и уже присосался, его надо, во-первых, немедленно удалить. Неверно, что самим этого делать нельзя, пишет Infox.. Пока клещ находится на коже, с каждым часом в крови увеличивается концентрация вируса. Удалять надо с осторожностью, ни в коем случае не сдавливая его тельце. Используйте пинцет или нитку. Даже, если вы не полностью удалите паразита, и под кожей останется хоботок, интоксикация вирусом будет проходить медленнее. «Неверно думают, — уточнила Карганова, — что если на клеща капнуть маслом, то он сам отвалится». После удаления клеща сохраните его для анализа и немедленно обращайтесь к врачам, специалистам в районные пункты СЭС. Позвонив в скорую службу, вы получите нужную информацию о том, где находится ближайшая лаборатория или инфекционная больница. Если будет установлено, что вас укусил энцефалитный клещ, тогда в течение 72 часов вам должны ввести иммуноглобулин. Самое главное, не опоздать. Поэтому, планируя отдых на природе или выезд на дачу, узнайте адрес санитарно-эпидемиологического пункта, где вам смогут оказать помощь. Если рядом лес, опасность реальна и велика. И лучше заранее позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

Защита на три года

Защититься от клещевого энцефалита можно, говорит Карганова. Есть вакцина от опасного заболевания. К сожалению, иммунопрофилактика от него не включена в Национальный календарь прививок. Можно только самому позаботиться о себе. Отечественная вакцина стоит 150 рублей. Чтобы сформировался иммунитет против клещевого энцефалита, надо пройти полный курс из трех прививок. После первой прививки только в 60−70% случаев достигается результат. Поэтому нужна вторая прививка, а потом — третья. Врачи рекомендуют каждые три года проводить ревакцинацию. Со временем уровень антител падает. В нашей стране есть четыре вакцины, уточнила Карганова, две отечественные и две импортные. Это вакцины второго поколения, они безвредны и неаллергенны. Хотя у детей после отечественной вакцины в течение первых суток может подняться температура. Это нормальная реакция. Единственное противопоказание — аллергия к куриному белку. В любом случае обязательна консультация врача. У привитых людей вырабатываются антитела только от клещевого энцефалита. От лайм-боррелиоза и других инфекций, которые переносятся клещем, ни одна вакцина не защищает. От лайм-боррелиоза прививки нет, и поэтому число заболевших в пять раза выше, чем клещевым энцефалитом. Но это заболевание не опасно, от него не бывает летальных исходов, оно лечится антибиотиками и не приводит к инвалидности. У человека поднимается легкая температура, но на этом, как правило, все заканчивается.

Прививаться или нет — дело каждого человека, но привитые люди после укуса клеща не болеют. В худшем случае может подняться небольшая температура. И через несколько дней все симптомы проходят. Если в это время заболевшему не сделан анализ, человек даже и не догадается, что переболел клещевым энцефалитом.

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