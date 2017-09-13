Отчего болеют члены общества

Секс подобен бокалу с коктейлем. И то, и другое, как ни смакуешь, быстро кончается. Правда, если от коктейля утром может болеть голова, то даже одна случайная связь, подарившая несколько секунд удовольствия, часто приводит к нескольким месяцам, а то и годам лечения. По данным харьковских врачей, после праздников количество пациентов с венерическими заболеваниями увеличивается примерно в 3-4 раза. Самые урожайные в этом смысле — новогодние и весенние праздники (8 марта, 1 мая).

Постельные инфекции

Большинство пациентов урологов, венерологов и гинекологов выходят из кабинета врача с диагнозом ИПППП (инфекции, передающиеся преимущественно половым путем).

— Под этим названием скрывается группа специфических инфекций, для которых основным (но не обязательным) путем передачи является половой, — рассказывает главный дермато-венеролог области, профессор, академик Международной академии экологических наук и безопасности жизнедеятельности Павел Петрович Рыжко. — К этой группе относятся простейшие (трихомонада), грибы (кандида), вирусы (вирус простого герпеса, папилломы человека, цитомегаловирус, гепатиты, ВИЧ и другие) и бактерии (гонококки, микроплазмы, уреаплазмы, хламидии). В общей сложности половым путем передается более двух десятков заболеваний. Заразиться можно при любом виде секса, а не только при традиционном. Встречаются случаи, когда заражение происходит через полотенце, постельное белье и руки.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, до 50% горожан имеют дело с ИПППП хотя бы раз в жизни. Что касается жителей сельской местности, то они во все мире болеют намного реже, чем горожане. Но в последние годы уровень заболеваемости в деревнях приближается к городскому. Это происходит из-за высоких миграционных процессов, ухудшения экологической обстановки, негативных социальных явлений, раннего начала половой жизни, широкого распространения порнографии и так далее. Печальной тенденцией последних лет стал рост заболеваемости смешанными болезнями, так называемыми «микст-инфекциями». По статистике, только у 10% зараженных людей выявлен всего один возбудитель инфекции, у остальных — два и более.

У многих ИПППП проявляются схожие симптомы: выделения, боль и зуд в области половых органов, язвочки и «ссадины» на слизистой, жжение при мочеиспускании. И все же в подавляющем большинстве случаев все венерические заболевания протекают без ярко выраженных проявлений. Человек месяцами может и не знать, что серьезно болен. Лишь при определенных условиях (простуде, гриппе, недостатке в организме витаминов и питательных веществ, физической и психологической усталости, перегреве или переохлаждении, стрессах), ослабляющих защитные силы организма, они «вылезают» наружу.

Мужчины часто узнают о своих инфекциях, когда те уже привели к простатиту, везикулиту и эпидидимиту.

Часто представители сильной половины человечества приходят к врачу с жалобами на нарушение эрекции, снижение либидо — сексуального влечения, преждевременное семяизвержение, неярко выраженный оргазм. И тут-то, неожиданно для себя, узнают, что причина — в злосчастных ИПППП.

Женщин к доктору обычно приводят воспаления придатков и яичников. Об инфекциях они тоже часто узнают лишь тогда, когда начинают искать причину бесплодия, выкидышей. А до этого…

До этого и мужчины, и женщины щедро «одаривают» своих сексуальных партнеров заразой. Одновременно заражаясь сами.

— В моей практике есть десятки случаев, когда у каждого из любовников до полового контакта было по две инфекции, а после стало четыре, — рассказал Павел Петрович.

«Горячая» пятерка заболеваний

Первое место в рейтинге самых «популярных» заболеваний, передающихся половым путем, занимают хламидиоз и кандиоз (молочница). Оба они могут привести к бесплодию.

Почетное «второе» место занимает герпес гениталий (на половых органах появляются мелкие пузырьки, которые, лопаясь, превращаются в небольшие ранки. Количество больных герпесом ежегодно увеличивается. При этом женщины страдают от этой болезни в шесть раз чаще, чем мужчины.

На третьем месте — трихомониаз. С этой инфекцией знакомы многие подростки. Затем идет гонорея. Тут женщинам повезло меньше: в отличие от мужчин, которые не всегда заражаются от больной партнерши, они подхватывают инфекцию при половом контакте практически всегда. Причем у женщин чаще встречается осложненная гонорея, когда в паховой области появляется гнойная опухоль размером с куриное яйцо или наблюдается поражение носоглотки. Пятерку лидеров замыкает микоплазмоз.

В последние годы на харьковчан стали активно наступать вагинит, гарднереллез и уреаплазмоз. Эти инфекции доставляют массу неприятностей — от отеков половых органов до дурного запаха (тухлой рыбы). Почти все они могут передаваться от матери к новорожденным. Кроме того, эти инфекции способны поражать внутренние органы. Так, хламидии со временем поражают суставы, глаза, микоплазмы — легкие, а уреаплазмы — почки.

Лечить или пройдет само?

По мнению медиков, заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Такие эксперименты чреваты обострением недуга и могут даже привести к инвалидности. Ведь организм каждого человека уникален, значит, и лечение должно подбираться строго индивидуально.

— Сейчас в арсенале врачей есть не только новейшие антибиотики, обязательные при лечении любой инфекции, — объяснил Павел Петрович, — но и иммуностимуляторы, местные противовоспалительные средства и физиотерапевтические методы (магнитолазерная, электростимулирующая, магнитоакустическая терапии и многое другое). Сегодня мы можем вылечить любую из ИПППП. Главное — вовремя обратиться к врачу, пока инфекция не нанесла серьезный удар по организму. Предохранить себя от инфекции совсем не сложно. Для этого достаточно предотвратить попадание в организм крови, спермы, вагинального секрета и грудного молока зараженного человека. Это значит, что надо всегда пользоваться одноразовыми или стерильными инструментами для медицинских процедур.

В случаях половых контактов, особенно случайных, обязательно пользуйтесь презервативами из латекса или полиуретана. Надо также регулярно и правильно питаться, заниматься физкультурой. Ведь нас окружают миллионы бактерий, а заражение происходит только в тот момент, когда иммунная система человека оказывается ослабленной. Чаще при различных соблазнах говорите себе: «Остановись, подумай!». Также желательно изменить и отношение к сексу. Еще в древние времена на сексуальную энергию смотрели как на великую силу, которая оказывает сильнейшее воздействие на тело и душу. К сожалению, часто многие люди злоупотребляют этой энергией, игнорируют ее высокий духовный потенциал. По мнению йогов, такое злоупотребление и приводит к болезням.

Что надо знать об инфекциях, передающихся половым путем

Сифилис

От момента заражения до проявлений первых симптомов проходит от трех недель до трех месяцев. Симптомы: образование мелких язвочек, ссадин, трещин и эрозий или одной язвы на половых органах (шанкра), увеличение лимфатического узла до размеров горошины. Через 2-4 месяца с момента заражения (у разных людей по-разному) появляется сыпь на коже и слизистых оболочках, начинают выпадать волосы. У 30% больных болезнь развивается скрыто, без видимых проявлений.

Гонорея

Проявляется гнойными выделениями из уретры, вызывает дискомфорт при мочеиспускании. Со временем развиваются простатит, эпидидимит, бесплодие и другие осложнения. Для большинства женщин первая стадия болезни проходит незаметно. На следующей могут развиваться воспаление придатков, эрозии и бесплодие.

Трихомониаз

Первые проявления заболевания у мужчин или отсутствуют или сходны с гонореей. У женщин увеличивается количество выделений. Они становятся пенистыми, появляются зуд и запах.

Генитальный герпес

Заболевание начинается с ощущения покалывания, жжения или зуда в генитальной или анальной области. В этих местах образуются мелкие пузырьки, которые, лопаясь, превращаются в ранки. У мужчин эти явления наблюдаются на коже полового члена, вокруг заднего прохода или в прямой кишке. У женщин обычно поражаются генитальная область, влагалище и прямая кишка.

Гепатит В, С

Гепатиты В и С поражают клетки печени. При переходе в хроническую форму заболевание может спровоцировать цирроз и рак печени. Болезнь протекает практически незаметно. Единственный способ узнать о наличии инфекции — сделать специальный анализ крови.

Вирус гепатита В и С можно обнаружить в крови, слюне с кровью, сперме и вагинальном секрете. Заражение гепатитами происходит через сперму и вагинальные выделения, при внутривенных инъекциях, порезах, переливании крови и пересадке органов, от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью, при пользовании общими бритвенными и маникюрными приборами, мочалками, зубными щетками и другими предметами личной гигиены.

ВИЧ/СПИД

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита человека. СПИД развивается у людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и является конечной стадией этой болезни.

ВИЧ убивает клетки иммунной системы. Этот процесс происходит медленно. В итоге иммунная система уже не в состоянии вести борьбу с различными заболеваниями. Заражение ВИЧ происходит через жидкости организма — кровь, сперму, вагинальный секрет, грудное молоко. Заражение возможно при использовании нестерильных медицинских инструментов, при прямом попадании в организм крови зараженного человека — через ранки, язвочки, при переливании крови и трансплантации органов, при сексуальном контакте без презерватива и от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. ВИЧ может находиться в организме 7-15 лет (чаще 3-10), прежде чем появятся какие-либо проблемы со здоровьем. В это время люди, живущие с ВИЧ, чувствуют себя хорошо и могут даже не подозревать, что инфицированы. Единственный путь выявления ВИЧ — сделать тест-анализ крови на наличие антител к вирусу.

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