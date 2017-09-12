Курение и туберкулез: смертельный союз

Курение виновато в более половины смертей, связанных с туберкулезом среди Индийских мужчин. Таковы результаты исследования, опубликованные в прошлую Пятницу в журнале «Lancet».



Большинство больших исследований о влиянии курения на здоровье людей проводятся в развитых странах, где проблема туберкулеза считается почти забытой на протяжении последних 50 лет. Между тем, это заболевание остается крайне актуальной проблемой в большинстве Азиатских и Африканских стран. По этой причине, влиянию курения на развитие клинической картины туберкулеза внимания уделялось явно недостаточно. Вместе с тем, около миллиарда людей во всем мире являются носителями туберкулеза, при этом у курящих людей, шансов, что заболевание будет прогрессировать и возможно приведет к летальному исходу, значительно больше, чем у не курящих.



Исследование, возглавляемое доктором Vendhan Gajalakshmi из Научного Центра Эпидемиологии города Мадрас, охватило более 70 000 человек. В результате научной работы установлено, что курящие люди имеют в четыре раза больше шансов заболеть туберкулезом и в четыре раза большую вероятность летального исхода этого заболевания, чем не курящие. Три четверти Индийских мужчин, заболевших туберкулезом, могли избежать этого, если бы не курили.

Ежегодно от туберкулеза во всем мире погибает около 1.6 миллионов человек. Большинство летальных исходов приходится на Азию, более миллиона человек, и на Африку, 400 000 человек. В Индии показатели смертности от этого заболевания самые высокие в мире. При этом от курения и связанного с ним туберкулеза умирают около 200 000 человек, более половины людей погибают в возрасте от 30 до 50 лет. Исследователи опасаются, что к 2025 году, этот показатель может удвоиться.



medicus.ru