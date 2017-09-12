Хорошая дрель должна соответствовать всем потребностям пользователя. Так что, если вы всерьез решили проводить ремонт самостоятельно или же вам нужен данный инструмент вообще по работе, то следует прислушаться к нескольким важным советам профессионалов.
Следует запомнить, что покупать такое оборудование нужно только в надежных магазинах, где предлагают гарантию. Очень хорошие электроинструменты на сайте www.euromash.com.ua в интернет-магазине ЮРОМАШ. Но можно найти и альтернативную площадку, если вас не устроит доставка или особенности оплаты.
Теперь, собственно, о выборе дрели. Она может быть обычной или ударной. Последняя используется для сверления особенно плотного и прочного материала (например, железа, бетона, кирпичей), поскольку работает по принципу перфоратора (и сверлит, и бьет). Для бытового использования лучше подойдет ударный тип — он более универсален, поскольку обычная подходит лишь для сверления дерева или пластика.
Выбор мощности не вызовет проблем. Бытовые варианты, которые используются не часто и работают сравнительно недолго, имеют мощность в 250 Ватт. А вот профессиональные, в 1500 Ватт, способны легко справляться с самыми сложными поверхностями и работать с минимальными перерывами, практически круглые сутки.
Также, если вам нужна дрель для дома, удостоверьтесь что вы взяли ту, которая работает от сети, а не от аккумулятора. Во-первых, не придется регулярно перезаряжать аккумуляторы. Во-вторых, проводные варианты легче. Аккумуляторные эффективны лишь в том случае, если вы планируете работать там, где невозможно будет найти розетку. Ну, либо в том случае, если нет удлинителя.
Со скоростью вращения все просто — постарайтесь взять дрель, которая может работать в режиме высоких и низких оборотов (есть переключатель). Это необходимо для сверления ряда материалов, плюс на низких оборотах, если сменить сверло на мешалку, дрелью можно будет быстро размешать строительную смесь в небольшом баке. Ну а оптимальная частота ударов одна — 48000. Это лучший показатель для многофункционального инструмента.
Вот и все. Также стоит позаботиться, чтобы был удобный чемоданчик для хранения и транспортировки дрели. Там же можно будет хранить сверла и иные необходимые аксессуары.