Дрель — как выбирать данный электроинструмент

Хорошая дрель должна соответствовать всем потребностям пользователя. Так что, если вы всерьез решили проводить ремонт самостоятельно или же вам нужен данный инструмент вообще по работе, то следует прислушаться к нескольким важным советам профессионалов.

Следует запомнить, что покупать такое оборудование нужно только в надежных магазинах, где предлагают гарантию. Очень хорошие электроинструменты на сайте www.euromash.com.ua в интернет-магазине ЮРОМАШ. Но можно найти и альтернативную площадку, если вас не устроит доставка или особенности оплаты.

Теперь, собственно, о выборе дрели. Она может быть обычной или ударной. Последняя используется для сверления особенно плотного и прочного материала (например, железа, бетона, кирпичей), поскольку работает по принципу перфоратора (и сверлит, и бьет). Для бытового использования лучше подойдет ударный тип — он более универсален, поскольку обычная подходит лишь для сверления дерева или пластика.

Выбор мощности не вызовет проблем. Бытовые варианты, которые используются не часто и работают сравнительно недолго, имеют мощность в 250 Ватт. А вот профессиональные, в 1500 Ватт, способны легко справляться с самыми сложными поверхностями и работать с минимальными перерывами, практически круглые сутки.

Также, если вам нужна дрель для дома, удостоверьтесь что вы взяли ту, которая работает от сети, а не от аккумулятора. Во-первых, не придется регулярно перезаряжать аккумуляторы. Во-вторых, проводные варианты легче. Аккумуляторные эффективны лишь в том случае, если вы планируете работать там, где невозможно будет найти розетку. Ну, либо в том случае, если нет удлинителя.

Со скоростью вращения все просто — постарайтесь взять дрель, которая может работать в режиме высоких и низких оборотов (есть переключатель). Это необходимо для сверления ряда материалов, плюс на низких оборотах, если сменить сверло на мешалку, дрелью можно будет быстро размешать строительную смесь в небольшом баке. Ну а оптимальная частота ударов одна — 48000. Это лучший показатель для многофункционального инструмента.

Вот и все. Также стоит позаботиться, чтобы был удобный чемоданчик для хранения и транспортировки дрели. Там же можно будет хранить сверла и иные необходимые аксессуары.