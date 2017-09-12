Голова Одеської ОДА Степанов передав поліції області 77 патрульних авто Опубликовано: Глава Одеської ОДА Максим Степанов виконав черговий пункт свого Стратегічного плану дій на 2017-2019 рр «Розумний регіон», передавши поліції Одеської області 77 патрульних автомобілів. В урочистій церемонії передачі автомобілів, яка відбулася 12 вересня в Одесі, взяли участь голова ОДА Максим Степанов і заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

77 автомобілів Renault Sandero, придбані за кошти обласного бюджету, передали поліції регіону для створення мобільних груп реагування. Таким чином, вперше в Україні потреба в автомобілях для патрульної поліції області буде закрита на 100% за такі короткі строки.

За словами керівника облдержадміністрації, питання про закупівлю транспорту виникло за підсумками аналізу показників злочинності за 2016 рік.

«Ставши губернатором в січні цього року, я зіткнувся з багатьма страшними процесами в житті області. І один з найстрашніших - розгул криміналітету. Такого в Одеській області давно вже не було. Люди і в Одесі, і в районах банально боялися виходити на вулицю. Придбати ці автомобілі я вирішив ще на початку 2017 року, коли ми з головою обласної Національної поліції Дмитром Головіним шукали виходи з тієї жахливої ​​ситуації, яка склалася в містах та селах області. І я вдячний депутатам облради і особисто голові облради Анатолію Урбанському за підтримку. Це рішення також увійшло в мою стратегію розвитку Одеської області «Розумний регіон». Сьогодні ці віртуальні автомобілі з моїх планів стали реальністю. Ці 77 автомобілів для 77 груп швидкого реагування тепер тут», - заявив Степанов.

За словами голови ОДА, тепер шлях правоохоронців до найвіддаленіших куточків області буде займати 15-17 хвилин.

Звертаючись до правоохоронців, Степанов заявив: «Ці 77 пар новеньких «крил»- для вас. Щоб ви могли як Бетмен, з'являтися там, де це потрібно. Нехай ці машини допомагають вам у вашій роботі - додадуть вам швидкості і точності. Нехай вони створюють у тих, хто спокушається злочинними думками, відчуття невідворотності покарання, а у громадян - надійності нашого життя. Люди хочуть жити у спокої та безпеці».

Всього поліція області отримала 89 автомобілів. Окрім 77 авто за рахунок обласного бюджету, 12 були придбані за кошти одеської міської влади та МВС. Серед них гібридні Mitsubishi Outlander, які залишаться в місті, а також три одиниці спецтранспорту. Поліцейські машини повністю укомплектовані всім необхідним і вийдуть на чергування найближчим часом.

Як повідомлялося, глава Одеської ОДА Максим Степанов на початку року пообіцяв придбати 77 автомобілів для груп швидкого реагування поліції області. У червні 2017 року Максим Степанов вручив поліцейським сертифікати на придбання цих автомобілів. Безпека в регіоні - один з ключових пріоритетів Стратегічного плану дій Максима Степанова «Розумний регіон» на 2017-2019 рр. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

