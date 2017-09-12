Тайны консервной банки

Почему кальция много именно в рыбных консервах, а не в самой рыбе?

Вопрос, конечно, интересный… Кальций специально в рыбные консервы не добавляют, но если посмотреть на содержание этого элемента в рыбе и в консервах, то последние действительно окажутся более «кальцинированными» (так медики называют образования, богато насыщенные кальцием), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Вот несколько примеров из справочника по питанию, которые подтверждают это:

В 100 граммах консервов из сазана содержится 356 мг кальция, а в свежем сазане почти в четыре раза меньше — 90 мг.

В 100 граммах консервов из горбуши 185 мг кальция, в натуральной горбуше — 80 мг.

В 100 граммах консервированных сардин 550 мг кальция, а в свежих — 80 мг.

Еще больше разница в судаке: в 100 граммах консервов 507 мг, а в свежей рыбе — всего 27 мг.

Возможно ли такое? Оказывается, да. Дело в том, что справочники дают эти цифры для свежей рыбы целиком, то есть со всеми несъедобными отходами (которые составляют процентов 40-50), это — голова, брюхо, кости и т.д. Таким образом, значение получается несколько усредненным. Ведь во всех этих «потрохах» кальция ничтожно мало, кроме, конечно, костей. Именно кости, больше чем другие ткани и органы, богаты кальцием. Большинство же рыбных консервов как раз и содержит вместе со съедобной частью «кальцинированные» кости, которые проходят такую обработку, что становятся также съедобными. Вот и выходит, что для вычисления содержания кальция в свежей рыбе берется некое «среднее арифметическое» значение, а для консервов учитываются только съедобные части, к которым относятся и кости. Их обычно съедают вместе с остальным содержимым, получая при этом гораздо больше кальция, чем можно его извлечь из свежей рыбы. Конечно, есть такие «гурманы», которые, питаясь консервированной рыбой, избавляются даже от таких косточек. Но в этом случае они теряют драгоценный кальций.

sportzal.com