7 ошибок настоящего гурмана

Ты пытаешься следовать всем новейшим доктринам и выбираешь только самые здоровые продукты... Но так ли они полезны, как кажется? Благие начинания не мешало бы проверить.

Хорошо, небось, было, когда на столе красовалось только то, что человеческий самец поймал на охоте, а человеческая самка собрала в лесу! Меню, думается, примитивное. Но зато и не закрадывалась тревожащая душу мысль о том, что одна еда может быть вредной, а другая — невероятно полезной. И — очень большой плюс! — тогда и в помине не было касты диетологов, которые запускали свои алчные ручонки в костер, ворошили ими куски мамонтятины и твердили с умным видом: «Нет, что вы! ЭТО есть нельзя ни в коем случае!».

В наше время добывать пищу стало гораздо легче, да и на столах ее побольше. Может быть, поэтому советы по правильному питанию льются со всех сторон сплошным потоком. Отобрать зерна от плевел сложно, но можно.

Хлеб и каши — только из цельных злаков!

Действительно, яркие пакеты с пометками: «7 злаков» могут показаться самой здоровой едой, существующей только на полках соседнего супермаркета. Особенно если учесть, что специалисты двумя руками за диету, основанную на потреблении цельнозерновых продуктов, которая защищает от сердечных заболеваний, рака и других неполадок в организме. На самом деле, среди любителей злаковых гораздо реже встречаются инфаркты и инсульты.

Ученые могут долго перечислять причины, почему злаки такие полезные. Но они знают точно: ценность цельных зерен, богатых клетчаткой и питательными веществами (включая витамины Е и группы В), ИСПАРЯЕТСЯ, как только их перемалывают в муку.

Все хорошо, если бы женщины не так верили рекламе. Нашей доверчивостью пользуются и зачастую просто… обманывают. Броская надпись: «цельные зерна» на самой заметной части коробки не всегда подтверждается в составе продукта, мелким шрифтом набранным на тыльной стороне упаковки. Может оказаться, что в кашке нет вообще ни одного цельного зерна. По логике изготовителя, мука тоже производится из злаков. А то, что она лишается клетчатки, витаминов и минералов, которыми так богата пшеница, уже не суть важно.

На заметку: изучай язык рекламы. Если на хлебе написано «100% злаков» — скорее всего, это значит, что он всего лишь содержит просеянную муку. В составе каш и хлопьев на завтрак «из цельных зерен» могут присутствовать больше или меньше злаков. Чтобы убедиться, что ты покупаешь именно то, что хочешь, обязательно читай состав продуктов. Цельные зерна должны быть на первой или на второй позиции в списке ингредиентов.

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