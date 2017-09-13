В Китае пользователей обязали привязать аккаунты к реальным именам

340 миллионов пользователей Sina Weibo, популярного сервиса микроблогов в Китае, получили предупреждение о том, что у них есть неделя, чтобы связать свои аккаунты с настоящим именем, пишет TechCrunch.

Предупреждение введено из-за нового государственного постановления, запрещающего анонимную переписку в интернете. В Китае аналогичные правила существуют с 2011 года, но компания никогда их не применяла. Как показал реальный опыт Weibo, принудительную привязку аккаунтов к реальным именам оказалось сделать очень непросто. Многие пользователи предпочли совсем отказаться от сервиса, чем вести переписку через аккаунт, привязанный к их подлинной личности.

Усиление цензуры со стороны китайского правительства подразумевает не только привязку аккаунтов к реальным именам, но и борьбу с VPN, дальнейшее сокращение онлайн-дискуссий и ограничение иностранного контента.

Правило аутентификации аккаунтов может оказаться фатальным для сервиса Weibo, который несмотря на цензуру стал китайским твиттером. Новые правила могут привести к потере десятков миллионов пользователей сервиса.

Инф. finance.ua