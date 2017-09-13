  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Китае пользователей обязали привязать аккаунты к реальным именам
    Опубликовано: 2017-09-13 10:00:54

    340 миллионов пользователей Sina Weibo, популярного сервиса микроблогов в Китае, получили предупреждение о том, что у них есть неделя, чтобы связать свои аккаунты с настоящим именем, пишет TechCrunch.

    Предупреждение введено из-за нового государственного постановления, запрещающего анонимную переписку в интернете. В Китае аналогичные правила существуют с 2011 года, но компания никогда их не применяла. Как показал реальный опыт Weibo, принудительную привязку аккаунтов к реальным именам оказалось сделать очень непросто. Многие пользователи предпочли совсем отказаться от сервиса, чем вести переписку через аккаунт, привязанный к их подлинной личности.

    Усиление цензуры со стороны китайского правительства подразумевает не только привязку аккаунтов к реальным именам, но и борьбу с VPN, дальнейшее сокращение онлайн-дискуссий и ограничение иностранного контента.

    Правило аутентификации аккаунтов может оказаться фатальным для сервиса Weibo, который несмотря на цензуру стал китайским твиттером. Новые правила могут привести к потере десятков миллионов пользователей сервиса.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.