«Темная сторона Сети» (DarkNet) - Международная конференция в ЮНЕСКО

Как справиться с вызовами, поставленными DarkNet, параллельным кибермиром часто использующимся в преступных целях, и попытаться понять это сложное, изменчивое и малоизвестное явление. Эти вопросы будут в центре совещания экспертов, организованного 14 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО (Зал IV, 10:00-13:00).

На этом совещании под названием «Темная сторона Сети: новые социальные, юридические, технологические и этические вызовы» будут рассмотрены такие темы, как опасность подпольного Интернета, доступного анонимно через специальное программное обеспечение; стратегии, позволяющие избежать нежелательных сдвигов системы, способной служить платформой для воинствующих экстремистов; а также юридические и технические характеристики этого параллельного Интернета.

Среди докладчиков будут Чафика Хаддад, Председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»; Насира Герруджи-Сальван, основатель Круга женщин в кибербезопасности; Дэн Шефет, юрист и президент Ассоциации по вопросам подотчетности и Интернет-демократии; Николас Арпагян, преподаватель в Национальной школе полиции (Франция); Тони Дэй, старший разработчик программного обеспечения в CENTRIC (Центр передового опыта в области изучения терроризма, жизнестойкости, разведки и организованной преступности) и Джонас Сеидер, сотрудник отдела криминальной разведки в Центре ИНТЕРПОЛа по борьбе с киберпреступностью.

Совещание входит в серию международных конференций, организованных Межправительственной программой ЮНЕСКО «Информация для всех» в целях борьбы с радикализации в Интернете и кибер-насилием. Первая из этих конференций «Молодежь и Интернет: борьба с радикализацией и экстремизмом» состоялась в Париже в июне 2015 года. За ней последовали конференции на тему «Интернет и радикализация молодежи: предотвращение, противодействие и умение жить вместе» (Квебек, Канада, ноябрь 2016 года) и «Молодежь и информационно-коммуникационные технологии: предотвращение насильственного экстремизма в киберпространстве» (Бейрут, Ливан, май 2017 года).