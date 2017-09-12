Биологически активные добавки не лечат

Интервью с начальником сектора гигиены питания Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения Украины Аллой Григоренко.

На вопросы редактора раздела «Здоровый образ жизни» НЕБОЛЕЙ Надежды Гордиенко отвечает начальник сектора гигиены питания Главного санитарно-эпидемиологического управления Министерства здравоохранения Украины Алла Григоренко.

Вопрос: Какими документами в Украине регулируется рынок биологически активных добавок (БАД)?

Ответ: Министерство здравоохранения (МинЗО) относится с повышенным вниманием к продукции, именуемой биологически активными добавками (БАД), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Безопасность продуктов питания, к которым относятся и БАДы, с 1994 г. регулировалась Законом Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения». В 1996-97 г.г. МинЗО начало работать совместно с другими министерствами и ведомствами (и в первую очередь, с Госстандартом Украины) над таким вопросом, как качество и безопасность продуктов питания и продовольственного сырья. И хотя Госстандарт был первым исполнителем Закона «О качестве и безопасности продуктов питания и продовольственного сырья», но так случилось, что вносимые им предложения были учтены не в полной мере, что и стало причиной отсутствия в этом законе четкого определения понятия «биологически активная добавка». Но Министерством здравоохранения Украины совместно с Госстандартом разработан Проект Закона «О внесении изменений и дополнений к Закону «О качестве и безопасности продуктов питания и продовольственного сырья», который подан в конце 2001 года на рассмотрение в Кабинет Министров. Этот проект уже одобрен правительственным комитетом, и должен быть подан на утверждение в Верховную Раду. В Законе предусмотрен пункт о ведении государственного реестра БАДов. Закон должен быть рассмотрен и принят в скором времени, т. к. некоторые его положения гармонизируются с европейским законодательством; принятие его будет будироваться в связи с тем, что Украина стремится вступить во Всемирную торговую организацию, чьи основные Положения учтены в этом Законе.

Кроме того, с подачи МинЗО через несколько месяцев после принятия Закона «О качестве и безопасности продуктов питания и продовольственного сырья» было принято Постановление Кабинета Министров Украины № 1187 от 30 июля 1998 г. «Об утверждении порядка отнесения пищевых продуктов к категории специальных», где установлено, что отнесение пищевых продуктов к категории специальных и согласование в установленном порядке нормы использования этих продуктов проводится только на основании положительного заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы, утвержденного главным государственным санитарным врачом Украины или уполномоченным им лицом.

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