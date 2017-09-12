Укравтодор предлагает уменьшить ширину полос в городах

На согласовании в Минрегионе находится проект государственной строительной нормы об уменьшении ширины полосы движения в городах.

На рассмотрении в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства находится проект государственной строительной нормы, в которой предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах. Об этом сообщили ЭП в Укравтодоре.

А проекте ГСН "Сооружения транспорта. Улицы и дороги населенных пунктов" ширина полосы движения в городах предусмотрена на уровне 3,0 м, жилых улиц и проездов- 2,75 м, магистральных дорог в крупных городах - 3,5 м.

Действующими строительными нормами ширина полосы движения предусмотрена 3,75 м - для I и II категорий дороги, 3,50 м - для III, 3,0 м - для IV, а для V категории ширина проезжей части предусмотрена на уровне 4,5 м без разделения ее на полосы движения.

Вместе с тем, в населенных пунктах, в которых действует ограничение скорости до 60 км/ч, разрешается сужать ширину полосы движения до 3,25 м с установлением дорожных знаков.

Одновременно, Укравтодор рассматривает вопрос уменьшения скорости движения при въезде в населенные пункты путем обустройства средств ее принудительного снижения. Для этого будут использоваться шиканы - последовательность тесных извилистых поворотов (обычно в форме буквы "S") на трассе, которые используются на городских улицах для целенаправленного замедления автомобилей.

Этот вопрос сейчас изучается в части разработки проектных решений.

В июне Укравтодор презентовал в городе Лохвица Полтавской области первую в Украине систему Traffic calming measures ("замедление трафика дорожного движения").

ЛIГАБiзнесIнформ