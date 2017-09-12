  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Французские сенаторы намерены посетить зону АТО
    Опубликовано: 2017-09-12 14:15:10

    Президент Петр Порошенко встретился с делегацией сенаторов Франции во главе с руководителем Группы дружбы Украина-Франция Эрве Мореем.

    Группа французских сенаторов намерена посетить зону АТО для ознакомления с ситуацией, сложившейся в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АП о встрече президента Петра Порошенко с делегацией сенаторов Франции во главе с руководителем Группы дружбы Украина-Франция Эрве Мореем.

    Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию в Донбассе и в Крыму. Порошенко выразил обеспокоенность в связи с системными нарушениями минских договоренностей со стороны РФ и поддерживаемых ею боевиков, в том числе продолжающимися провокациями, которые подрывают реализацию инициативы по установлению режима прекращения огня по случаю начала нового учебного года, а также препятствуют деятельности миссии ОБСЕ.

    Порошенко выразил поддержку намерениям французских сенаторов посетить зону АТО и на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся в Донбассе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России.

    Стороны также обсудили состояние внедрения в Украине политических и экономических реформ.

    За неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомый вклад в развитие украинского-французского межпарламентского сотрудничества Порошенко вручил сенатору Франции, руководителю Группы дружбы Украина-Франция Эрве Морею орден "За заслуги III степени".

    ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.