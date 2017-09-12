Французские сенаторы намерены посетить зону АТО

Президент Петр Порошенко встретился с делегацией сенаторов Франции во главе с руководителем Группы дружбы Украина-Франция Эрве Мореем.

Группа французских сенаторов намерена посетить зону АТО для ознакомления с ситуацией, сложившейся в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АП о встрече президента Петра Порошенко с делегацией сенаторов Франции во главе с руководителем Группы дружбы Украина-Франция Эрве Мореем.

Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию в Донбассе и в Крыму. Порошенко выразил обеспокоенность в связи с системными нарушениями минских договоренностей со стороны РФ и поддерживаемых ею боевиков, в том числе продолжающимися провокациями, которые подрывают реализацию инициативы по установлению режима прекращения огня по случаю начала нового учебного года, а также препятствуют деятельности миссии ОБСЕ.

Порошенко выразил поддержку намерениям французских сенаторов посетить зону АТО и на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся в Донбассе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России.

Стороны также обсудили состояние внедрения в Украине политических и экономических реформ.

За неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомый вклад в развитие украинского-французского межпарламентского сотрудничества Порошенко вручил сенатору Франции, руководителю Группы дружбы Украина-Франция Эрве Морею орден "За заслуги III степени".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

ЛIГАБiзнесIнформ