Нейролептики для больных шизофренией

При шизофрении могут наблюдаться почти все психопатологические симптомы, в основном характерные для органического поражения головного мозга: расстройства памяти, эпилептические припадки, слабоумие.

При систематическом длительном применении нейролептиков в амбулаторных условиях врачи, приобретают способность существенно влиять на судьбу больных, предотвращать наступление повторных приступов заболевания, восстанавливать и сохранять трудоспособность. К сожалению, далеко не во всех случаях даже вовремя назначенное лечение обеспечивает желаемый результат, некоторые больные из-за расстройства памяти, просто забывают принять лекарства.

Ежедневное, многократное в течение дня применение препаратов является, неудобным для больного и многие больные не соблюдают необходимый лекарственный режим. И поэтому, как сам пациент, так и его родственники должны быть хорошо инструктированы, соблюдение лекарственного и общего режима должно быть обеспечено

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