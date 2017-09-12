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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нейролептики для больных шизофренией
    Опубликовано: 2017-09-12 16:24:55

    При шизофрении могут наблюдаться почти все психопатологические симптомы, в основном характерные для органического поражения головного мозга: расстройства памяти, эпилептические припадки, слабоумие.

    При систематическом длительном применении нейролептиков в амбулаторных условиях врачи, приобретают способность существенно влиять на судьбу больных, предотвращать наступление повторных приступов заболевания, восстанавливать и сохранять трудоспособность. К сожалению, далеко не во всех случаях даже вовремя назначенное лечение обеспечивает желаемый результат, некоторые больные из-за расстройства памяти, просто забывают принять лекарства.

    Ежедневное, многократное в течение дня применение препаратов является, неудобным для больного и многие больные не соблюдают необходимый лекарственный режим. И поэтому, как сам пациент, так и его родственники должны быть хорошо инструктированы, соблюдение лекарственного и общего режима должно быть обеспечено

    medicus.ru

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