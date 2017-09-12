Ожирение имеет свои плюсы

Американские ученые сделали открытие, которое заставляет совершенно по-новому взглянуть на проблему лишнего веса, сообщает НТВ.



Хорошо известно, что огромное количество американцев страдает ожирением. Ежегодно 230 тыс. граждан США проходят процедуру липосакции – удаления излишков жира из разных областей тела, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Исследователи из Калифорнийского университета научились выделять из этого жира, который до сих пор просто выбрасывался, ценнейшие стволовые клетки. Эти клетки, сохраняющиеся на протяжении всей жизни индивидуума, формируют клети других типов и играют важную роль в защите организма от раковых образований. Раньше их получали только из человеческих эмбрионов.



Авторы открытия утверждают, что научились не только выделять из жира стволовые клетки, но и выращивать из них клетки мышечной, костной и хрящевой ткани. Это открывает фантастические перспективы в хирургии – для восстановления поврежденных участков костей или связок можно будет использовать ткани, выращенные из клеток самого пациента. То есть, возможно, будет решена проблема отторжения чужеродных тканей

medicus.ru