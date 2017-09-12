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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выбор линз после удаления катаракты
    Опубликовано: 2017-09-12 14:24:31

    За последние десятилетия в хирургическом лечении катаракты произошли очень большие перемены. Успехи достигнуты в борьбе с операционными и послеоперационными осложнениями. Существуют три типа линз, которые сейчас применяются для коррекции зрения после операции: внутриглазные, контактные и очковые линзы. Подавляющее большинство людей, которые нуждаются в замене помутневшего хрусталика, выбирают внутриглазные линзы. После такой операции зрение восстанавливается полностью.

    Однако, не каждому подходит этот способ коррекции зрения. Иногда у пациентов есть заболевания, которые просто не позволяют поставить внутриглазную линзу.

    Такие пациенты носят контактные линзы, которые надеваются на роговицу. Но есть и совсем небольшой процент больных, которые не могут носить даже контактные линзы. Им приходится выписывать специальные очки. Однако такая коррекция зрения имеет много недостатков, например, потеря способности глаза к фокусировке, сужение поля зрения, искажение контуров по сторонам от центральной оптической зоны

    medicus.ru

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