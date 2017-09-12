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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В смерти цариц виновата косметика
    Опубликовано: 2017-09-12 14:04:19

    Любопытные результаты получили ученые, исследовавшие останки русских княгинь и цариц из некрополя Архангельского собора Кремля.

    Оказывается, косметика, которой пользовались средневековые красавицы, содержала огромное количество тяжелых металлов. Возможно, именно это и являлось причиной ранней смерти многих цариц и просто знатных дам.


    Все дело в том, что в те времена в качестве косметики использовали те же краски, что и в живописи, которые делали на основе ртути, мышьяка и свинца. Эти же элементы входили в большом количестве и в состав многих лечебных мазей.


    Впрочем, конечно, часто причиной смерти цариц была не только косметика. Но современные средства ухода за собой наверняка помогли бы им продлить свою молодость.

    medicus.ru

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