В смерти цариц виновата косметика

Любопытные результаты получили ученые, исследовавшие останки русских княгинь и цариц из некрополя Архангельского собора Кремля.

Оказывается, косметика, которой пользовались средневековые красавицы, содержала огромное количество тяжелых металлов. Возможно, именно это и являлось причиной ранней смерти многих цариц и просто знатных дам.



Все дело в том, что в те времена в качестве косметики использовали те же краски, что и в живописи, которые делали на основе ртути, мышьяка и свинца. Эти же элементы входили в большом количестве и в состав многих лечебных мазей.



Впрочем, конечно, часто причиной смерти цариц была не только косметика. Но современные средства ухода за собой наверняка помогли бы им продлить свою молодость.

medicus.ru