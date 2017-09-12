И целлюлит стал истребим

Целлюлит был всегда. Если внимательно рассмотреть пышные формы обнаженных красавиц на полотнах прошлого века, то увидите его во всех подробностях, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Похоже, в те времена, он не особо беспокоил женщин. Но в наше время появился новый идеал красоты – стройная фигура, ровная кожа, подтянутый живот. И вот тут-то начались наши страдания по поводу целлюлита. Эти противные ямочки на нашем теле – результат не только гормональных изменений, но и неправильного питания, сидячего образа жизни и стрессов.

Для борьбы с целлютом очень важны занятия спортом, особенно бег, плавание и езда на велосипеде. В рационе питания должно быть достаточно витаминов и минеральных веществ, особенно витаминов Е (он влияет на кровоснабжение кожи) и С (он укрепляет волокна в соединительных тканях. И, конечно, не обойтись без специальных препаратов против целлюлита.

medicus.ru