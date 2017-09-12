  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кардиологи предупреждают: белковая диета опасна
    Опубликовано: 2017-09-12 09:24:33

    Кардиологи опубликовали предостережение людям, прибегающих к «высоко-протеиновой диете». Подобная диета не только не обеспечивает потери веса в более или менее далекой перспективе, но и представляет собой серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы человека.


    Сейчас многие люди в той или иной степени страдают от избыточного веса и некоторые из них прибегают к высоко-протеиновой диете в надежде похудеть, веря, что она гарантирует быстрые результаты.

    Однако потеря веса при такой диете носит лишь временный характер, а вред здоровью она может нанести значительный, так как предусматривает в основном потребление мяса, яиц и молочных продуктов с большим содержанием жира и холестерина. Кроме того, высокопротеиновая диета создает большую нагрузку на почки, что не для всех людей не только «не здорово», но и может даже окончиться для них весьма неблагополучно.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.