Кардиологи опубликовали предостережение людям, прибегающих
Сейчас многие люди в той или иной степени страдают от избыточного веса и некоторые из них прибегают
Однако потеря веса при такой диете носит лишь временный характер, а вред здоровью она может нанести значительный, так как предусматривает в основном потребление мяса, яиц и молочных продуктов с большим содержанием жира и холестерина. Кроме того, высокопротеиновая диета создает большую нагрузку на почки, что не для всех людей не только «не здорово», но и может даже окончиться для них весьма неблагополучно.