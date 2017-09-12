Кардиологи предупреждают: белковая диета опасна

Кардиологи опубликовали предостережение людям, прибегающих к «высоко-протеиновой диете». Подобная диета не только не обеспечивает потери веса в более или менее далекой перспективе, но и представляет собой серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы человека.



Сейчас многие люди в той или иной степени страдают от избыточного веса и некоторые из них прибегают к высоко-протеиновой диете в надежде похудеть, веря, что она гарантирует быстрые результаты.

Однако потеря веса при такой диете носит лишь временный характер, а вред здоровью она может нанести значительный, так как предусматривает в основном потребление мяса, яиц и молочных продуктов с большим содержанием жира и холестерина. Кроме того, высокопротеиновая диета создает большую нагрузку на почки, что не для всех людей не только «не здорово», но и может даже окончиться для них весьма неблагополучно.

medicus.ru