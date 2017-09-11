Как спастись от отравления

В последнее время в Украине участилось количество пищевых отравлений. У нашумевшие происшествия в двух санаториях во Львовской области и Закарпатье — яркие тому подтверждения. Ничего удивительного в такой сезонности нет: из года в год летом люди поодиночке или массово чем-то отравляются. И причиной тому — жара, из-за нее пища и начинает быстро приходит в негодность.

Портиться продукты могут по двум причинам. Первая — если продукт неправильно хранился или просрочен, он теряет свои вкусовые характеристики (молоко скисает, ягоды начинают бродить, хлеб черствеет и покрывается грибком и т.д). При этом то, что этот продукт не годится к употреблению, можно заподозрить по его внешнему виду, запаху и вкусу. Употребив такой продукт, человек рискует получить расстройство пищеварения, дискомфорт в животе, у кого желудок покрепче — справляются и без проблем.

Более коварна другая причина, когда в пищу от бактерионосителей и больных (чаще через грязные руки) попадают болезнетворные бактерии (чаще всего — стафилококки, сальмонеллы, шигеллы, клостридии и др.), размножаются в ней (чем выше температура, тем выше активность микробов) и начинают выделять в нее продукты своей жизнедеятельности — токсины. Это делает такую еду намного опаснее для здоровья, чем просто заплесневелую. Продукты с микробными токсинами способны вызвать заболевание, в большинстве случаев требующее госпитализации, — пищевую токсикоинфекцию. Коварство же заключается в том, что при втором варианте развития событий пища теряет свои вкусовые качества и внешний вид не сразу, а постепенно, и заподозрить по вкусу порчу можно не всегда — такая она может мало чем отличаться по вкусу от свежей.

Караул, спасайте!

Если вы все-таки съели что-то не то и спустя 30 минут — 2 часа у вас вдруг начинает болеть голова, «хватать» живот, подступает тошнота, повышается температура до 38-39°С, начинается многократное послабление стула и рвота — у вас пищевая токсикоинфекция или, как ее еще называют, инфекционный понос. Вызывайте врача. Если вы чувствуете себя более-менее нормально, лечиться можно и дома, если симптомы сильно выражены — придется вызывать неотложку и ехать в инфекционное отделение больницы: ставить капельницы и т.д. Если не лечиться, в тяжелых случаях можно погибнуть от обезвоживания и инфекционно-токсического шока. Группа риска — дети и люди с хроническими патологиями пищеварительной системы.

sportzal.com