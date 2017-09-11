Беременным особенно важно сделить за зубами

В очередной раз подтверждена гипотеза о том, что стоматологические манипуляции у беременных женщин с заболеваниями периодонта снижают риск преждевременных родов, то есть начало родовой деятельности до 37 недели беременности.

Это очень важно, поскольку эта патология беременности является частой причиной мертворождений, а также различной врожденной патологии новорожденных, как то, структурные нарушения мозга, приводящие к умственной отсталости, пороки легких и пищеварительной системы, глухота и слепота. Периодонтит, в свою очередь, характеризуется разрушением ткани вокруг корня зуба, что вызывает отделение десны от зубов с образованием карманов, которые заполняются налетом и инфицируются. По мере прогрессирования заболевания наблюдается выпадение зубов.

Периодонтит встречается у 15% взрослых от 21 до 50 лет и у 30% старше 50 лет. Среди беременных частота встречаемости данного заболевания еще выше. Традиционно, лечением этой патологии занимается специальные врачи, параодонтологи. Их действия направлены на профилактику, диагностику и лечение заболевания, и протезирование зубов. Для этого с корней зубов снимают налет, камни, ликвидируют полости и бактериальные токсины. Для того чтобы определить влияние периодонтита на родовую деятельность, проведено крупное масштабное исследование. В этом исследовании женщин разделили на три группы: профилактические осмотры у стоматолога и пустышки, специфическое лечение периодонтита и пустышки, специфическое лечение и метронидазол. У женщин с периодонтитом, которые проходили лечение по этому поводу, количество преждевременных родов было на 84% меньше.

Выявленный феномен специалисты связывают с тем, что при инфицировании периодонта повышаются уровни простагландинов и фактора некроза опухолей, биологически активных веществ, оказывающих стимулирующее воздействие на родовую деятельность. Исходя из этого, врачи рекомендуют всем беременным и тем, кто собирается заводить детей, пройти полный комплекс стоматологических услуг. Периодонтит хорошо поддается лечению особенно во втором триместре. Однако о стоматологии как о профилактике преждевременных родов ранее речь еще не шла. Это очень важно, так как все матери хотят снизить риск развития заболеваний у своего ребенка, а простое стоматологическое исследование отчасти может гарантировать их детям безопасность. Специалисты из University of Alabama заявляют: «будущие мамы следите за своими зубами, и у вас будут здоровые дети».

medicus.ru