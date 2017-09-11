Найден способ продления жизни и борьбы со старением

Вещества, находящиеся в красном вине, земляных орехах и некоторых других продуктах растительного происхождения продлевают жизнь, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые открыли, что соединение – ресвератрол, содержащееся в винограде и красном вине, увеличивает продолжительность жизни дрожжевых клеток на 80%. Ученые из Harvard Medical School проводившие исследования надеются, что эти вещества продлевают жизнь не только дрожжевых клеток, но и многоклеточных организмов — червей, плодовых мушек, людей, наконец. Кстати, в исследовании на червях, обнадеживающие данные уже получены. Сейчас планируются изучение на мышах.



В своих исследованиях, ученые искали подобие, так называемого, Священного Грааля: вещества активирующие ферменты, влияющие на гены, которые регулируют возраст. Говорят, что теперь они нашли эти вещества. Специалисты исследовали тысячи соединений, чтобы выяснить какие из них могут активировать ферменты. Они обнаружили 18 соединений обладающих такими свойствами, среди них и ресвератрол. Все эти вещества растительного происхождения и вырабатываются в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды, например засуху. Ученые заявили: “мы считаем, что мы поняли, почему растения вырабатывают такие вещества. Наверное, это часть их собственной защитной реакции, также мы полагаем, что животные и грибы, живущие на растениях, могут их употреблять”.



Чтобы доказать свою теорию ученые приводят пример: сорта красных вин из регионов с более неблагоприятными климатическими условиями, таких как Испания, Чили, Аргентина и Австралия содержат больше ресвератрола, в отличие от вин, произведенных из винограда который не подвергался таким испытаниям и дегидратации

medicus.ru