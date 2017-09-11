Пластическая операция или психическое здоровье Опубликовано: David Sarwer из Медицинского Университета Пенсильвании, сообщает, что хирурги по пластическим операциям должны, прежде всего, выяснять психическое здоровье своих пациентов. Многие женщины, подвергшиеся косметическим операциям, в особенности по увеличению бюста, больше других подвержены депрессиям, приводящим к самоубийствам. Исследователи, наблюдавшие несколько тысяч женщин, после пластических операций, сделанных в Финляндии с 1970 года по 2000 год, пришли к выводу, что женщины с силиконовым бюстом в три раза больше остальных способны на самоубийства, сильнее других подвержены стрессам. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

