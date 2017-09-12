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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ВТО рассматривает четыре спора между Украиной и Россией
    Опубликовано: 2017-09-12 09:45:49

    На сегодняшний день во Всемирной торговой организации (ВТО) рассматривается четыре спора между Украиной и Россией: в двух из них Украина выступает истцом, а еще в двух – ответчиком, сообщила первый торговый представитель Украины Наталья Микольская.

    По ее словам, в одном из украинских исков речь идет о железнодорожном сообщении и вагонах: в этом деле украинская сторона продвинулась дальше всего, решение по нему ожидается в апреле 2018 года.

    “Российская сторона сознательно затягивает процесс разнообразными процессуальными ловушками, начиная с назначения арбитров. К сожалению, РФ не дает нам возможности двигаться так быстро, как мы хотим”, – указала Н.Микольская.

    Второй иск касается запрета транзита – это дело также движется медленно.

    “Мы с юридическими советниками, вовлеченными в это дело, достаточно много времени уделяем тому, чтобы избежать затягивания со стороны Российской Федерации. Потому, что с точки зрения экономики и интересов государства это дело – сверхважное. Оно касается не только запрета транзита, введенного указом президента, блокирования транзита по ряду товаров в третьи страны, но также и запрета на основе решений Роспотребнадзора. Это фактически четыре большие группы обжалований”, – отметила Н.Микольская.

    В то же время, ВТО рассматривает иски, поданные Россией против Украины. По словам первого торгового представителя, первое дело касается антидемпинговых мер относительно импорта нитрата амония. Сейчас это дело находится в стадии рассмотрения спора, решения можно ожидать не ранее первого квартала следующего года.

    Второе дело – комплексный иск РФ против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений, в том числе – мер по противодействию агрессии.

    “Иск действительно комплексный, он касается большого количества ограничений у разных сферах, которые Украина ввела в ответ на ту или иную агрессию РФ. Начиная от военной и заканчивая культурной сферами”, – отметила Н.Микольская, напомнив, что 19 июля в рамках этого дела состоялись консультации с РФ.

    “Я думаю, что все дела, споры между Украиной и Россией имеют системный интерес для всех членов ВТО. Потому что вопросы, которых мы в этих спорах касаемся, – это не вопросы ограничений со стороны РФ или Украины, это не вопросы ординарной торговли, это вопросы агрессии и противодействия ей. Поэтому они однозначно вызывают системный интерес”, – заключила она.

    Инф. finance.ua

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