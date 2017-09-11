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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Посла Украины не вызывали в МИД Польши из-за ситуации с Саакашвили
    Опубликовано: 2017-09-11 17:30:17

    Посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу не вызывали в министерство иностранных дел Польши из-за инцидента, когда бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пытался попасть в Украину через границу с Польшей. Об этом украинский дипломат написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

    "В МИД РП меня не приглашали. Мы были в контакте с польскими партнерами, оказывали содействие гражданам Украины, которые не могли вовремя выехать из Перемышля", - сообщил А.Дещица.

    Ранее СМИ сообщили, что евродепутат Яцек Сариуш-Вольский сказал, что дело М.Саакашвили мониторят польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский, министр внутренних дел Мариуш Блащак, а также министр инфраструктуры Анджей Адамчик. По словам евродепутата, которого цитировали СМИ, в польский МИД был вызван посол Украины в Польше для дачи объяснений.

    Как сообщал УНН, 10 сентября экс-президент Грузии в окружении сторонников прорвался через границу Украины и поехал во Львов.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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