От уровня IQ зависит риск заболеваний сердца

Ученые из Великобритании выяснили, что риск развития болезней сердечно-сосудистой системы напрямую связано с интеллектом пациентов, сообщает BBC.

Соответствующее исследование провела группа специалистов из Университета Глазго (University of Glasgow) и Университета Эдинбурга (University of Edinburgh) под руководством доктора Дэвида Бэтти.

Исследователи собрали информацию о социально-экономическом положении, уровне интеллекта (IQ), факторах риска заболеваний сердца 4289 бывших военнослужащих, также о причинах смерти 237 из них. Затем ученые установили связь между показателями социально-экономического положения испытуемых и причинами их смерти. Как и ожидалось, была выявлена обратно пропорциональная зависимость (чем ниже социальное положение и доходы группы, тем выше в ней смертность).

Установленную связь ученые попытались оценить с учетом известных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (среди которых показатели кровяного давления и пульса, холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, курение), а также уровня интеллекта.

По подсчетам исследователей, известные факторы риска были ответственны приблизительно за 40% от разницы в уровне смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в группах с различным социально-экономическим статусом. Факторы риска в сочетании с уровнем IQ были связаны с 63% от выявленного расхождения в числе умерших между обеспеченными и малообеспеченными ветеранами.

По словам доктора Бэтти, обнаруженную зависимость необходимо учитывать при проведении государственных кампаний, направленных на улучшение здоровья населения, делая их более доступными для людей с низким IQ.