Влияние бесплодия на состояние молочных желез Опубликовано: В литературе имеется крайне малое количество популяционных исследований, характеризующих частоту заболеваний молочных желез у женщин с различными факторами бесплодия. Несмотря на повышенный интерес гинекологов к проблеме заболеваний молочных желез, до сих пор не существует стандартов эффективной диагностики. Самопальпация молочных желез, обследование в смотровых кабинетах и женских консультациях очень важны, но они не могут в настоящее время являться основными скрининговыми методами, так как частота непальпируемых опухолей молочных желез достигает более 30%. Одним из путей повышения эффективности диагностических мероприятий является формирование групп повышенного риска.







Нами проведено исследование, в ходе которого решалась задача определения частоты патологии молочных желез у женщин, страдающих бесплодием с идентификацией факторов риска.



При обследовании 93 женщин, обратившихся в Центр репродуктивной медицины г. Красноярска с проблемой бесплодия, у 36 женщин (37,9% случаев) диагностирована ано-вуляция, у 32 пациенток (34% случаев) — трубный или мужской факторы бесплодия, а у 25 женщин (28,1%) имелось сочетание нескольких факторов (мужской + эндокринный, трубно-перитонеальный + эндокринный, мужской + трубно-перитонеальный + эндокринный).







Средний возраст пациенток составил 31 + 1,2 года. Возраст моложе 35 лет имели 21 женщина контрольной группы (65,6%) и 39 женщин основной группы (63,9%), р>0,05. Возраст старше 35 лет имели 10 и 23 женщины контрольной и основных групп (31,3 и 37,7%), р>0,05. Избыточная масса тела женщин перед лечением методом ЭКО отмечена в основной группе у 44 (72,1%), в контрольной группе — у 5 (15,6%), р0,05.







На момент обследования курили 24 женщины из основной группы и 6 из контрольной группы (39,3 и 18,8% соответственно, р>0,05, х2=3,006). Употребляли алкоголь 57 женщин из основной и 23 женщины из контрольной групп (93,4 и 71,9% соответственно, р>0,05, х2=0,018, ОР=0,95). Отмечали частое употребление кофе 20 женщин из основной группы и 6 женщин из контрольной, что составило 32,8 и 18,8%, р>0,05.



45 женщин из основной группы и 11 женщин из контрольной группы оценили свое питание как удовлетворительное (73,8 и 34,4% соответственно, р<0,05, х2=5,212, ОР=3,49). Состояли в браке 11 женщин основной группы и 30 женщин контрольной, что составило 18 и 93,8%, р<0,05, х2=5,474, ОР=1,14.



У 25 пациенток с ановуляцией (64,1%) диагностирована диффузная форма фиброзно-кистозной мастопатии, у 5 женщин (12,8%) — узловая форма мастопатии и у 12 человек (30,8%) при УЗИ молочных желез патологии выявлено не было.







При обследовании пациенток с сочетанными факторами бесплодия диффузная форма фиброзно-кистозной мастопатии наблюдалась у 15 женщин (42,9%), узловая форма — у 2 пациенток (5,7%), не было выявлено патологии молочных желез у 11 женщин (31,4%).



У женщин с трубным или мужским фактором бесплодия диффузная форма фибрознокистозной мастопатии диагностирована у 25 женщин (86,4%), узловая форма — у 1 пациентки (3,5%), УЗ патологии не было выявлено у 15 пациенток (51,7%).



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