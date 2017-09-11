Как покрасить волосы чаем

Хна — лучший натуральный краситель для волос. Многие женщины прекрасно знают, что, используя для разведения хны отвар чая, можно обогатить палитру теплыми коричневыми тонами. Но чай прекрасно справится с окрашиванием волос даже при отсутствии хны.

К примеру, красивый каштановый оттенок придает волосам крепкий настой чая. Для этого нужно 2 ст. ложки черного чая (лучше гранулированного) залить 2 стаканами кипятка и на медленном огне под крышкой настаивать 20-25 минут, процедить. После этого теплый настой нанести на свежевымытые и подсушенные волосы, накрыть волосы полиэтиленовым пакетом, а затем махровым полотенцем. Для придания каштанового оттенка достаточно 15-20 минут, более темный цвет можно получить за 30-40 минут.

Темненьким не стоит расстраиваться. При исходном темном цвете можно использовать красное виноградное вино или отвар черноплодной рябины. Отдельно заварить 2 ст. ложки черного чая и, по мере выкипания вина, добавлять его к луковому отвару. Процедить отвар и теплым нанести на свежевымытые и подсушенные волосы. Накрыть волосы полиэтиленовым пакетом и сверху махровым полотенцем. Выдержать 40 минут, слегка ополоснуть теплой водой и просушить полотенцем. Результат не разочарует.

Чайный отвар можно использовать в том числе и как фиксатор завивки при накручивании на бигуди. Перед накручиванием волосы надо смочить крепким настоем чая с небольшим количеством сахара: 2 ч. ложки чая залить 1 стаканом кипятка, настоять 5-7 минут, процедить, добавить 0,5 ч. ложки сахара. Каждую прядь при накручивании смочить при помощи ватного тампона.

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