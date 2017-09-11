Любовь не всегда спасает брак

Чтобы жить долго и счастливо после свадьбы, не обязательно быть героями волшебной сказки. Австралийские ученые выяснили, что нужно для счастливой совместной жизни.

Любовь — далеко не единственное, что сохраняет брак, утверждают они. Возраст супругов, наличие предыдущих связей и даже курение могут быть важными факторами, влияющими на шансы счастливого совместного проживания в браке.

Ученые из Национального университета Австралии провели исследование, которое назвали «А при чем тут любовь?», с целью выяснить, что же нужно супругам для долгой и счастливой жизни вместе. В работе, проводившейся с 2002 по 2007 год, приняло участие 2500 пар, состоящих в браке, или просто проживающих вместе. Определенные факторы, связанные с теми, кто остался жить вместе, сравнили с информацией о тех, кто развелся. В результате оказалось, что, если муж был на девять или более лет старше своей жены, у них было вдвое больше шансов развестись. То же касалось и мужчин, женившихся в возрасте до 25 лет. Наличие детей до брака также влияло на постоянство брака. 20% таких супругов, независимо от того, были ли дети общими или нет, прекращали жить вместе, в сравнении с 9% разошедшихся пар, у которых детей до брака не было. Женщины, которые хотели иметь ребенка гораздо больше своего партнера, также чаще разводились.

Сильное влияние на продолжительность брака влиял опыт родителей супругов. Около 16% мужчин и женщин, родители которых развелись, в конечном итоге тоже расстались, и лишь 10% пар, родители которых не разводились, в конечном итоге отказались жить вместе. Партнеры, заключающие свой второй или третий брак, расходились на 90% чаще тех, кто состоял в первом браке. Также ученых не удивило, что деньги оказывали немалое влияние на совместную жизнь. 16% семей, считающих себя бедными, или же в состав которых входил неработающий супруг (но не супруга), распались. Партнеры из семей со стабильным доходом расходились в 9% случаев. Интересно, что семьи, где один из партнеров злоупотребляет курение, также чаще разбивались.

Факторами, не оказывающими особого влияния на нарушение целостности семьи, были следующие: количество детей, рожденных в браке, наличие работы у супруги и количество лет, в течение которых супруги были трудоустроены.

sportzal.com