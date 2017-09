Прием женских гормонов замедляет старение мозга

Заместительная гормональная терапия у женщин в менопаузе помогает предотвратить потерю памяти и другие неблагоприятные эффекты старения, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые из Медицинской школы Маунт Синаи (Нью-Йорк) проводили эксперименты на макаках-резус, менструальный цикл и менопауза которых сходны с таковыми у женщин. Половине молодых и старых самок обезьян проводились инъекции женских половых гормонов; остальные животные были оставлены в качестве контрольной группы.

Через некоторое время на макаках проводились тесты для оценки кратковременной памяти. Все молодые животные хорошо справлялись с заданиями, вне зависимости от того, получали они гормональную терапию или нет. Старые макаки, получавшие гормональные инъекции, прошли тесты столь же успешно, как и молодые, тогда как у старых животных из контрольной группы отмечалось значительное снижение когнитивных способностей, сообщили исследователи.

При вскрытии обезьян выяснилось, что эстрогены оказывали заметное влияние на нейроны префронтальной коры — области головного мозга, ответственной за когнитивные процессы. У макак, получавших гормональную заместительную терапию, отмечалось большее число синапсов — соединений между нервными клетками, обеспечивающих обмен информацией.

Синапсы играют важную роль в процессах обучения и запоминания; с возрастом их количество неуклонно снижается. Введение эстрогенов способствует образованию новых, более активных синапсов, частично компенсирующих эффект старения, полагает руководитель исследования Джон Моррисон (John Morrison).

По его словам, положительный эффект от заместительной гормональной терапии у женщин можно ожидать лишь в случае достаточно раннего ее назначения. Оптимально начинать прием гормонов в перименопаузу, то есть в период от появления первых климактерических симптомов до 2 лет после последней менструации, заявил Моррисон.

sportzal.com