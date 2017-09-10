Внутритканевая лучевая терапия парастернальной зоны Опубликовано: Одним из факторов, определяющих прогноз эффективности лечения у больных раком молочной железы, является локализация опухоли. При локализации опухолевого узла в медиальном и центральном отделах железы парастернальный лимфатический коллектор является первым этапом лимфогенного метастазирования. Распознавание же метастазов, особенно на начальных стадиях их развития, даже при применении современных методик исследования (сцинтиграфия, компьютерная томография, трансстернальная флебография) малоэффективно и практически невозможно. Сверхрадикальные мастэктомии не оправдали надежд на улучшение эффективности лечения, что привело к отказу от их выполнения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Многие авторы полагают, что при медиальной и центральной локализациях, даже в начальной стадии процесса, показана лучевая терапия парастернальной области в пред- или послеоперационном периоде, независимо от поражения подмышечных лимфатических узлов. Традиционным методом в данном случае является дистанционная лучевая терапия в дозе 44—46 Гр, проводимая в стационаре в течение приблизительно 5 недель.



При дистанционной гамма-терапии на область парастернальных лимфатических узлов в зону облучения, как правило, попадают сердце, крупные сосуды, пищевод, частично легочная ткань. Под влиянием облучения в неизмененных органах и тканях развиваются лучевые реакции, выраженность которых зависит от величины разовой и суммарной очаговой дозы, наличия сопутствующих заболеваний и индивидуальной радиочувствительности больных.







Поскольку в зону облучения попадают жизненно важные органы (легкие, плевра, сердце, нитевод, спинной мои ). но время и спустя некоторое время после облучения возможны такие осложнения, как эзофагит, пульмонит, перикардит и миокардит.



Однако современные возможности внутритканевой лучевой терапии позволили впервые на базе отделения радиохирургии Онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина РАМН использовать внутреннюю грудную артерию, непосредственно расположенную у парастернальной лимфатической цепочки, как естественный проводник для внутритканевого интрастата.



После выполнения хирургического этапа по удалению первичной опухоли и подмышечно-подключично-подлопаточной лимфаденэктомии приступают к катетеризации внутренней грудной артерии для последующей внутритканевой лучевой терапии парастернальной зоны.

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