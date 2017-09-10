Гормональная регуляция морфофункциональных изменений молочной железы Опубликовано: Следует отметить, что структура молочной железы в основном определяется репродуктивным анамнезом, т.е. количеством родов и наличием периодов лактации, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Говоря о гормональной регуляции морфофункциональных изменений молочной железы после родов, следует подчеркнуть значительную роль пролактина, который совместно с другими гормонами контролирует не только формирование, но и функциональную активность молочных желез, стимулируя лактацию. Лактогенный эффект пролактина резко усиливается после родов, т.е. на фоне физиологического снижения уровня эстрогенов и прогестерона. Акт сосания по принципу обратной связи поддерживает повышенный уровень пролактина, что, в свою очередь, обусловливает продолжение лактации.







После окончания лактации пролактин снижается до базового уровня. Патологическое повышение уровня гормона вне беременности и лактации может явиться причиной развития мастопатии.



Пролактин способствует развитию лактоцитов, стимулирует синтез протеинов, липидов и углеводов молока, т.е. является основным гормоном, обеспечивающим лактацию. В опытах in vitro было показано, что пролактин способствует активному росту эпителиальных клеток молочной железы, особенно воздействуя в синергизме с прогестероном. У беременной женщины железа пролиферирует. На концах внутридольковых млечных протоков растут новые ветви, на которых формируются альвеолы, находившиеся в спавшемся состоянии.







Перед родами клетки секретируют молозиво. Молозиво — это богатая белком беловатого цвета жидкость с небольшим количеством жира. Оно содержит молозивные тельца, которые представляют собой макрофагоциты, заполненные липидными каплями. В период кормления альвеолы продуцируют молоко. Лактоциты окружены миоэпителиоцитами, расположенными на базальной мембране. Их сокращение приводит к выталкиванию молока в протоки.



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