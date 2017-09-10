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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ультразвуковая анатомия молочных желез
    Опубликовано: 2017-09-10 09:24:04

    Ультразвуковое исследование позволяет хорошо диффе

    ренцировать в молочной железе различные тканевые структуры.

    Ткань молочной железы постоянно изменяется. К числу факторов, влияющих на состав и визуальные характеристики тканевых структур этого органа, относятся возраст женщины и день менструального цикла. У молодых и не беременевших женщин в молочной железе обнаруживается повышенное количество фиброзно-железистой ткани, а это приводит к тому, что при маммографии ткань молочной железы проявляет повышенную рентгеновскую плотность.

    У беременных илактируюших женщин молочная железа на ультразвуковых изображениях обычно выглядит как довольно гомогенное тканевое образование со средней интенсивностью серого тона, причем отдельные тканевые пласты и структуры внутри железы плохо дифференцируются. При обследовании таких женщин интерпретация ультразвуковых и маммографических данных особенно трудна. С возрастом фиброзно-железистая ткань в молочной железе постепенно замещается жировой клетчаткой, то есть такой тканью, которая лучше поддается оценке при маммографии.



    Циклические изменения уровня эстрогенов в крови также сказываются на характеристиках ультразвуковых изображений молочной железы. Такие циклические изменения могут вызывать некоторое усиление акустической плотности фиброзно-железистой ткани в те периоды, когда уровень эстрогенов достигает максимума (перед наступлением менструации). Такие же эстрогенные эффекты наблюдаются и у женщин, получающих заместительную гормональную терапию. Проводя ультразвуковое исследование молочной железы, важно помнить об этих факторах, особенно если речь идет о сравнительном анализе ультразвуковых или маммографических изображений молочной железы у одной и той же женщины в динамике.



    Оценка данных ультразвукового исследования молочной железы строится на дифференцировке и сопоставлении акустической плотности (эхогенности) тканей всех типов, обнаруживаемых в этой органе. В терминах ультразвуковой анатомии молочной железы можно выделить три категории тканей на основе их эхогенности: гиперэхогенные структуры, структуры со средним уровнем эхогенности и гипоэхогенные.

    health.sumy.ua

     

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